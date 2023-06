3 Braves échangent des cibles contre des cardinaux en baisse et 2 à éviter

Les choses ne tournent pas rond pour les Cardinals de St. Louis et les Braves d’Atlanta devraient être prêts à en profiter à la date limite des échanges de la MLB.

L’un des plus grands obstacles potentiels pour les Braves d’Atlanta lors de la prochaine date limite commerciale de la MLB est le simple manque de vendeurs qui pourraient être là-bas. Bien sûr, il y a des candidats évidents comme les A d’Oakland, les Rockies du Colorado, les Royals de Kansas City, les Tigers de Detroit et, malheureusement, les suspects habituels.

Avec autant de divisions qui ne semblent tout simplement pas bonnes dans l’ensemble, cependant, des équipes qui seraient bien en dehors des séries éliminatoires autrement sont toujours dans le mélange. Les cardinaux de Saint-Louis, cependant, semblent tomber de manière choquante dans une position où ils pourraient se retrouver rejoindre la liste des vendeurs. L’équipe a maintenant 12 matchs sous la barre des 0,500 et tombe dangereusement hors de la course en séries éliminatoires.

Compte tenu des attentes autour des Cardinals entrant dans la saison, cela devrait maintenant être l’un des premiers endroits où les Braves regardent la date limite des échanges de la MLB. Ils ont un talent plus évident qui pourrait aider les chances d’Atlanta aux World Series en dehors des autres équipes de la catégorie des vendeurs et ont des joueurs qui répondent aux plus grands besoins des Braves. Cependant, toutes les cibles commerciales potentielles ne valent pas la peine d’être poursuivies.

En tenant compte de tout cela, examinons trois cardinaux qui devraient être des cibles commerciales pour les Braves et deux joueurs qu’Atlanta devrait éviter à la date limite.

Braves Rumors: objectif commercial n ° 3 des cardinaux – Jordan Montgomery, LHP

Le jury est toujours sur AJ Smith-Shawver, le meilleur espoir des Braves de 20 ans qui vient de faire son premier départ en MLB et qui a bien paru lors de deux sorties dans les grandes ligues. Bien sûr, il a commencé l’année en Single-A, donc il pourrait y avoir un désir au sein de l’organisation de continuer à utiliser des gants pour enfants avec, eh bien, l’enfant.

Tout cela indique toujours le plus grand besoin d’Atlanta qu’Alex Anthopoulos et le front office devraient essayer de mettre à niveau à la date limite des échanges. Max Fried devrait être de retour bientôt mais le retour de Kyle Wright est moins certain, laissant la profondeur de la rotation et peut-être le cinquième rôle de partant en évolution pour cette équipe.

Les cardinaux ont cependant un certain nombre d’options pour remédier à cela, dont l’une est le gaucher qu’ils ont échangé à la date limite il y a un an, Jordan Montgomery.

Regardez au-delà de la fiche de 3-7 de Montgomery et vous pouvez voir qu’il a été bien meilleur que cela ne l’indique cette saison. Bien qu’il n’ait pas été aussi bon qu’il l’était à la fin de l’année dernière, il a toujours affiché une solide MPM de 3,88 et un WHIP de 1,33 et ses chiffres sous-jacents concernant le FIP (fielding Independent pitching) suggèrent qu’il n’a pas de chance non plus.

Ajouter un autre gaucher à la rotation avec Fried pourrait être crucial pour la poussée des Braves en séries éliminatoires et, avec Montgomery dans la dernière année de contrôle du club sans prolongation en place, il pourrait être une belle option de location pour combler le vide dans la rotation.