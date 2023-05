3 Boston Celtics qui ne reviendront certainement pas la saison prochaine

La saison des Boston Celtics s’est terminée bien plus tôt qu’ils ne l’espéraient et une autre déception en séries éliminatoires pourrait être la mise en place d’une intersaison de grands changements.

Alors que le Miami Heat éliminait les Milwaukee Bucks et les New York Knicks, il semblait qu’un chemin s’ouvrait pour que les Celtics reviennent à la finale de la NBA et terminent ce qu’ils avaient commencé l’année dernière. Mais il s’avère que, comme New York et Milwaukee avant eux, ils n’avaient pas non plus de réponses pour Jimmy Butler ou le Heat.

Jayson Tatum et Jaylen Brown ont tous deux eu du mal à certains moments pendant les séries éliminatoires. Et ce qui ressemblait au meilleur casting de soutien de cette ère des Celtics a vu ses faiblesses exposées et s’est refroidie aux pires moments possibles. Boston pourrait reprendre les choses avec le même noyau et espérer un meilleur résultat, mais ils ont également dû envisager de sérieux changements dans la liste cet été.

Celtics qui ne seront pas de retour la saison prochaine : 3. Mike Muscala

Muscala a été récupéré à la date limite des échanges pour Justin Jackson et une paire de choix de deuxième tour. Avec sa taille et sa touche de tir, il ressemblait à un bel ajout au banc profond pour Boston. Il a bien joué pendant le reste de la saison régulière, atteignant 38,5% de ses 3 en 20 matchs.

Cependant, il n’y avait pas vraiment de rôle significatif à jouer dans les séries éliminatoires pour Muscala, car la défense intérieure de Robert Williams et Al Horford s’est avérée beaucoup plus précieuse. À 31 ans et en tant qu’agent libre sans restriction, Muscala cherchera probablement un endroit où il pourra maximiser son temps de jeu, même s’il est toujours aussi grand au sol vers la fin de la rotation. Boston peut essayer de le ramener, mais ils auront d’autres priorités plus pressantes et Muscala trouvera probablement plus de minutes ailleurs.