3 blessés; élève en garde à vue

Une fille de sixième année a sorti une arme de poing de son sac à dos et a commencé à tirer dans le couloir d’un collège de l’Idaho jeudi, un déchaînement qui n’a cessé que lorsqu’un enseignant est intervenu, selon les forces de l’ordre locales.

Trois personnes – un adulte et deux étudiants – ont été blessées à l’école intermédiaire de Rigby alors que la fille avait tiré sur deux à l’intérieur avant de sortir de l’école et de tirer sur une autre personne, a déclaré le shérif du comté de Jefferson, Steve Anderson. Les victimes ont reçu une balle dans les membres et devraient survivre.

Les élèves à l’intérieur de l’école ont été saisis de terreur lorsqu’ils ont réalisé que les annonces répétées à l’interphone d’un verrouillage de l’école n’étaient pas un exercice.

« Nous n’y avons pensé à rien au début, jusqu’à ce que nous entendions des bruits de pas dans le couloir, puis nous avons entendu une sirène de police … et c’est à ce moment-là que nous avons commencé à réaliser que c’était réel », a déclaré Madison Jensen, élève de septième année, à Idaho Falls. 8. « J’ai envoyé un texto à tous ceux que je connaissais. »

Yandel Rodriguez, 12 ans, a entendu trois bruits forts: « Ensuite, il y a eu des cris. … Notre professeur est allé vérifier, et il a trouvé du sang. »

28 avril:La vidéo Bodycam ne sortira pas pour l’instant dans le tournage fatal d’Andrew Brown Jr.; la famille est autorisée à voir plus de séquences, les règles du juge

Biden:Les Américains «en ont assez» de la violence armée

Les élèves se sont réconfortés alors que les événements se déroulaient dans une école où fréquentent 1 500 élèves de la sixième à la huitième année.

« Nous paniquions – quelques enfants pleuraient. Un enfant était assis à côté de moi, j’essayais de lui frotter le dos, de le faire se sentir mieux », a déclaré Maren King, une élève de septième, à Local News 8. Quelques instants auparavant, Maren pensait les bruits étaient la tentative du directeur de l’école de rendre un exercice de verrouillage plus réaliste.

Lucy Long a également réconforté ses amis alors qu’ils s’alignaient contre un mur, enfermés dans leur classe. La sixième élève a déclaré au journal Post Register d’Idaho Falls qu’elle avait commencé à enregistrer sur son téléphone afin que la police sache ce qui se passait si le tireur entrait.

«C’est réel», a déclaré un étudiant sur l’audio, principalement rempli de chuchotements. Lorsque la police a ordonné aux élèves de quitter la salle de classe, Lucy a vu du sang sur le sol du couloir.

La fusillade a pris fin lorsqu’une enseignante a pris l’arme de poing du tireur et « l’a tenue jusqu’à ce que les forces de l’ordre l’aient appréhendée », a déclaré Anderson.

Les autorités étudient toujours comment l’élève de sixième de la ville voisine d’Idaho Falls a obtenu l’arme et ce qui l’a motivée à mener l’attaque.

Le surintendant du district scolaire de Jefferson, Chad Martin, a déclaré que les écoles seraient fermées dans tout le district vendredi pour donner aux élèves le temps d’être avec leurs familles. Des conseillers seraient disponibles à partir de vendredi.

«C’est le pire cauchemar auquel un district scolaire puisse faire face. Nous nous y préparons « , a déclaré Martin, » mais vous n’êtes jamais vraiment préparé. «

Le procureur du comté de Jefferson, Mark Taylor, a déclaré que les décisions relatives aux accusations criminelles ne seraient pas prises avant la fin de l’enquête, mais qu’elles pourraient inclure trois chefs de tentative de meurtre.

Contribuer: The Associated Press