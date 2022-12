3 batailles individuelles qui décideront de l’Angleterre contre la France

L’Angleterre et la France sont le choix des quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Les champions en titre cherchent à répéter le triomphe de 2018. Pendant ce temps, l’Angleterre espère terminer son parcours de cinq ans.

Compte tenu de la qualité intense des deux équipes, les fans sont enthousiasmés par les batailles individuelles susceptibles d’avoir lieu entre l’Angleterre et la France.

Pour Gareth Southgate, il doit simplement trouver un moyen de limiter l’efficacité de Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain est le meilleur joueur du monde en ce moment. Vous ne pouvez pas nécessairement l’arrêter dans sa forme actuelle. Mais, si vous pouvez l’isoler et limiter son travail à de vastes zones, vous vous donnez une chance.

Batailles individuelles pour l’Angleterre contre la France

1. Kyle Walker contre Kylian Mbappé

L’Angleterre n’a aucune chance d’atteindre la demi-finale si Mbappé est autorisé à dominer le match de samedi.

Il est le joueur le plus rapide sur le terrain et le finisseur le plus clinique au monde. Pour arrêter cela, vous avez besoin de votre défenseur le plus rapide.

Kyle Walker a eu du mal à rester en forme ces derniers temps. Il a raté le match d’ouverture contre l’Iran. Cependant, il est revenu plus tard dans la phase de groupes.

À son meilleur, Walker est physiquement imposant, athlétique et une menace offensive. Son jugement défensif peut être remis en question, mais s’il est placé aux côtés de défenseurs centraux confiants, cela peut être accepté.

Mbappé a besoin d’être isolé. S’il est capable de faire courir Walker en lambeaux et de couper à l’intérieur de John Stones / Harry Maguire, l’Angleterre est en difficulté.

Walker doit utiliser son rythme pour enchaîner l’attaquant français et forcer à créer à partir d’autres domaines.

2. Jude Bellingham contre Adrien Rabiot

Jude Bellingham a été le meilleur joueur anglais au Qatar. Son sang-froid et son équilibre au milieu de terrain sont spectaculaires. Ce qui l’a rendu encore plus précieux pour Southgate, c’est l’équilibre qu’il donne au milieu de terrain.

Son arsenal complet permet à Declan Rice et Jordan Henderson de se concentrer sur les tâches défensives. Cela sera nécessaire contre la France.

Rabiot est clairement le point faible du milieu de terrain français. Didier Deschamps ne présentera probablement pas le joueur de la Juventus si son équipe est en parfaite santé.

Si l’Angleterre doit pouvoir dominer les Français, cela passera par Bellingham. Il peut rendre la vie de Rabiot misérable samedi.

Il n’a pas le rythme pour le suivre et tout ce que le milieu de terrain de la Juventus a à sa disposition est de faire une faute sur la star de Dortmund ou de le passer à Aurélien Tchouameni.

3. Olivier Giroud contre Harry Maguire

Kylian Mbappé adore jouer avec Olivier Giroud. Il a fait pression sur le PSG pour essayer de copier le système français et utiliser un joueur dans le style de Giroud.

Les attaques de la France dépendent beaucoup du travail de Giroud hors ballon et sur coups de pied arrêtés.

Harry Maguire a bien joué à la Coupe du monde 2022, malgré la perte de sa place à Manchester United.

Le défenseur anglais n’a pas un rythme de premier ordre. Pourtant, Giroud n’est pas exactement une voiture de F1 non plus. La paire s’engagera dans une bataille physique samedi.

Si Maguire peut intimider Giroud, le surpasser et l’empêcher de tenir le ballon et de mettre Mbappe en jeu, l’attaque de la France aura été émoussée.

Cela vaudrait-il la peine que Maguire assume un rôle de marqueur sur Giroud et Rice se glisse dans une position défensive? Peut-être. Bien qu’il soit peu probable que Southgate introduise un changement tactique aussi radical.

Giroud est un finisseur de très haut calibre. S’il se libère dans la surface de réparation anglaise, il marquera. Le meilleur atout de Maguire est sa défense rapprochée. Il peut être physique et empêcher les attaquants de trouver de l’espace.

Si Maguire peut le faire, il sera d’autant plus difficile pour la France d’atteindre les demi-finales.

PHOTO : IMAGO / Xinhua