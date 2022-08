3 averses en 8 jours : comment des pluies extrêmes ont trempé le Midwest

Cet été, trois averses distinctes dans trois États sur une période de huit jours ont emporté des maisons, détruit des récoltes et fait au moins 39 morts.

Les pluies intenses, dans le Missouri, le Kentucky et l’Illinois, ont battu des records centenaires et détruit des pans de communautés, provoquant des avertissements d’experts du climat, qui ont déclaré que l’intensité et la fréquence des fortes pluies augmenteraient probablement à mesure que la Terre continuerait de se réchauffer.

Certaines régions du sud-est et du centre de l’Illinois ont enregistré plus de pluie en 36 heures lundi et mardi qu’elles n’en reçoivent habituellement pendant tout le mois d’août. Dans l’est du Kentucky et le centre des Appalaches, les précipitations observées du 26 juillet au 30 juillet ont dépassé 600 % de la normale. Dans le Missouri, les records de précipitations ont été effacés lors d’une averse de deux jours la semaine dernière.