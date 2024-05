3 autres troupeaux laitiers du Michigan testés positifs à la grippe aviaire

GRAND RAPIDS, Michigan (WOOD) — Le Département de l’Agriculture et du Développement rural du Michigan indique que trois autres troupeaux laitiers à travers l’État ont été infectés par la grippe aviaire hautement pathogène, également connue sous le nom de grippe aviaire.

Les tests positifs sont arrivés la semaine dernière. Les troupeaux se trouvent dans les comtés de Clinton, Gratiot et Ionia.





Dix-huit troupeaux laitiers ont maintenant contracté le virus depuis la fin mars, lorsque la première infection a été confirmée dans le comté de Montcalm. Ces infections touchent désormais neuf comtés du Michigan : Allegan, Barry, Clinton, Gratiot, Ingham, Ionia, Isabella, Montcalm et Ottawa.

« Ce qui se passe avec l’IAHP au Michigan reflète ce qui se passe dans les États du pays », a déclaré le directeur du MDARD, le Dr Tim Boring, lors d’un point de presse. « Ce virus ne s’arrête pas aux frontières des comtés ou des États, c’est pourquoi nous devons tous être en état d’alerte. Cette nouvelle est malheureuse et bouleversante pour nos familles et nos communautés d’éleveurs de volailles et de produits laitiers.

Plusieurs agences fédérales, dont la Food and Drug Administration, les Centers for Disease and Prevention et le Département américain de l’Agriculture, affirment que l’approvisionnement commercial en lait est sûr en raison de la pasteurisation et des exigences fédérales en matière de santé animale.

« Si les animaux sont malades, ils ne sont pas autorisés à mettre ce lait dans le tank à lait pour le vendre. Ce lait est extrait », a déclaré le Dr Nora Wineland, vétérinaire de l’État du Michigan. « Les animaux ne sont pas mis en quarantaine. Nous demandons aux troupeaux de restreindre les déplacements et de ne déplacer les animaux qu’en cas de nécessité absolue.

IAHP est un virus très contagieux qui peut se propager des oiseaux sauvages infectés à d’autres animaux par le biais d’un élément exposé au virus, comme l’équipement, la nourriture ou même les vêtements des soigneurs. Dans de rares cas, les humains peuvent contracter le virus.

Un ouvrier agricole au Texas testé positif pour l’IAHP le mois dernier, le deuxième cas humain jamais enregistré aux États-Unis.

Le épidémie actuelle d’IAHP, qui a éclaté en février 2022, a désormais touché plus de 90 millions d’oiseaux dans tout le pays, ce qui en fait la pire épidémie de grippe aviaire de l’histoire américaine. Alors que l’IAHP est presque toujours mortelle chez les oiseaux, le taux de mortalité est considéré comme faible chez les vaches.

Ceux qui soupçonnent la grippe aviaire chez leurs animaux domestiques sont priés d’appeler immédiatement MDARD au 800.292.3939 pendant la journée ou au 517.373.0440 en dehors des heures d’ouverture.