3 autres submersibles visitant Titanic ont failli subir le même sort que Titan

L’épave du Titanic risque de s’effondrer à cause des bactéries et de la corrosion, mais aussi des visiteurs. Y aller est aussi un danger pour les visiteurs eux-mêmes. (Atlantic Productions/Associated Press)

La perte du submersible Titan lors de son expédition sur le Titanic a soulevé des questions sur la sécurité du navire, mais Titan n’est que le dernier engin à se retrouver en péril sur le site du naufrage le plus célèbre au monde.

Sur les 10 submersibles au monde pouvant atteindre des profondeurs de 4 000 mètres ou plus, le Titan, propriété de la société d’exploration OceanGate Expeditions, était le seul qui n’a été certifié par aucun organisme de réglementation et OceanGate avait été averti à la fois par des experts de l’industrie et par l’un de ses propres employés seniors que le navire pourrait être dangereux.

Pourtant, quelle que soit la fiabilité du véhicule, plonger dans des profondeurs océaniques aussi extrêmes est toujours risqué. Au moins trois expéditions précédentes sur le Titanic ont eu des appels rapprochés qui auraient pu coûter la vie aux équipages.

Un tournage Imax rencontre un problème

Conseiller de l’équipe qui a redécouvert le Titanic en 1985, le médecin sous-marin canadien, le Dr Joe MacInnis, avait déjà participé à plusieurs plongées sur le site au moment où il a codirigé une expédition conjointe canado-russe-américaine là-bas en 1991.

En plus d’entreprendre des études biologiques et géologiques du navire coulé, le groupe prévoyait de capturer l’épave sur un film Imax – leurs images sont devenues la base du documentaire de 1995 Titanica.

Deux submersibles russes Mir ont effectué 17 plongées au cours de l’expédition, et lors de la dernière, ils ont rencontré un problème littéral.

Le submersible de MacInnis s’était posé dans la timonerie, à l’endroit même où se trouvait peut-être le capitaine Edward Smith lorsque le Titanic a coulé sous les vagues. Lorsque l’équipe a terminé le tournage et a essayé de se soulever de la plate-forme, elle s’est rendu compte qu’elle était prise dans quelque chose.

Après un moment de panique et une série de jurons, ils ont appelé le deuxième submersible Mir pour obtenir de l’aide.

Le pilote de ce deuxième navire a pu voir que leur patin d’atterrissage gauche avait glissé sous une masse de fils, peut-être des câbles téléphoniques qui avaient autrefois conduit à la timonerie, et leur a donné des instructions sur la façon de sortir de l’enchevêtrement.

« Nous avions ce deuxième pilote, ce deuxième sous-marin, une capacité d’auto-sauvetage », a déclaré MacInnis dans une interview avec Times Radio « nous avons donc eu beaucoup de chance. »

Un submersible russe Mir, de la taille d’une bétonnière, est hissé d’un navire de ravitaillement dans l’eau à l’aide d’un treuil. (L. Murphy/Administration nationale des océans et de l’atmosphère)

Impuissant au fond de la mer

Un autre tournage de film sur le naufrage a conduit à une expérience de mort imminente pour le réalisateur James Cameron.

Cameron a fait plusieurs voyages jusqu’à l’épave à l’automne 1995 lors du tournage de son blockbuster de 1997 Titanesqueet il en était à sa troisième plongée avec le pilote de submersible Dr Anatoly Sagalevich et un ingénieur russe lorsqu’ils ont rencontré une tempête de sable inattendue au fond de l’océan.

Comme le rappelle Cameron dans la biographie de 2009 Le futuriste, par l’auteur Rebecca Keegan, « Anatoly a dit: » Oh, non « , quelque chose que vous ne voulez jamais entendre dire par un pilote, et nous avons fermé les yeux pendant une seconde. »

La lutte contre les forts courants avait sapé l’alimentation électrique du submersible, et ils étaient presque à court de batteries.

Immédiatement, ils interrompent la plongée, mais, à 25 mètres au-dessus du fond marin, c’est comme s’ils avaient heurté un plafond. Le submersible a cessé de monter et est retombé au fond de l’océan.

Ils se sont assis pendant une demi-heure dans l’obscurité totale et à des températures proches de zéro pour laisser reposer leur batterie avant de réessayer, pour être arrêtés une deuxième fois à 80 pieds.

À leur insu, ils ont été pris dans un courant descendant causé par le passage du courant sur l’épave. Dans un coup de chance, cependant, chaque fois que le courant les a repoussés, il les a également poussés un peu plus loin du Titanic.

Lors de leur troisième tentative, ils ont retenu leur souffle lorsqu’ils ont atteint 25 mètres mais ont continué à monter, brisant la surface cinq heures plus tard.

Courants perfides

Malgré sa peur de l’eau, Michael Guillen ne pouvait pas laisser passer l’opportunité d’être le premier journaliste en 88 ans à visiter le Titanic lorsqu’il fut invité à y plonger en 2000.

Le pilote submersible Viktor Nischeta a emmené Guillen et son partenaire de plongée pour une visite d’une heure de l’épave, mais, alors que le submersible traversait le champ de débris entre la partie avant du navire et la poupe, Guillen s’est rendu compte qu’ils accéléraient. Comme l’équipage de Cameron, ils ont été pris dans l’un des courants imprévisibles de la haute mer.

« Une fraction de seconde plus tard, [our submersible] percuté l’hélice du Titanic », raconte Guillen dans son livre Croire c’est voir. « J’ai ressenti le choc de la collision ; des éclats de débris rougeâtres et rouillés se sont abattus sur notre submersible, obscurcissant ma vue à travers le hublot.

Le petit submersible était coincé dans le logement de l’hélice gigantesque. Alors que Nischeta secouait le navire d’avant en arrière comme une voiture embourbée dans la boue, Guillen s’est dit : « C’est comme ça que ça va finir pour toi.

Après presque une heure de silence tendu, il y eut un changement soudain dans la façon dont Mir se sentait sous leurs pieds. Le grondement du moteur cessa et le submersible se sentit à nouveau en apesanteur.

« D’ACCORD? » demanda timidement Guillen.

Nischeta sourit. « Aucun problème! »

Le submersible Mir-2 exposé au Musée de l’océan mondial à Kaliningrad, en Russie. Les sous-marins Mir ont été retirés en 2017 après des centaines de plongées en eau profonde. (Alexandre Grebenkov/Wikimedia Commons)

Comme être dans un lave-vaisselle

En 2005, l’explorateur français Paul-Henri Nargeolet, l’un des cinq hommes qui sont morts dans le Titan, a écrit dans une lettre ouverte au découvreur d’épaves du Titanic, Bob Ballard : que le fond de l’océan autour de cette épave n’est pas un endroit calme. Souvent, cela ressemble plus à un lave-vaisselle.

Entre des courants irréguliers, un manque total de chaleur et de lumière du jour, et la carcasse rouillée du navire lui-même, dont la coque rompue et les câbles cassés s’étendent dans l’obscurité pour piéger les bateaux qui passent, plonger vers le Titanic est toujours une proposition dangereuse.

Dans les mois à venir, il y aura sans aucun doute une enquête sur ce qui n’a pas fonctionné sur Titan, mais, même si nous pouvons atténuer les risques, il ne sera jamais complètement sûr de notre vivant de visiter l’océan profond – l’un des rares endroits sur terre totalement inhospitalière à la vie humaine.

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador