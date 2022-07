3 autres personnes inculpées dans le cadre d’un projet de logement abordable à Hawaï

HONOLULU (AP) – Deux avocats d’Hawaï et un homme d’affaires ont aidé un ancien responsable du comté à mettre en place un projet de logement abordable de près de 11 millions de dollars sur plusieurs années, ont annoncé lundi les autorités américaines.

Alan Rudo, qui était spécialiste du logement et du développement communautaire sur la grande île, a plaidé coupable la semaine dernière pour complot en vue de commettre une fraude par fil de services honnêtes.

En fournissant plus de détails sur le programme, qui a duré six ans et n’a abouti à la construction d’aucun logement abordable, Clare Connors, procureur américain d’Hawaï, a déclaré les avocats de Big Island Paul Joseph Sulla, Jr. et Gary Charles Zamber, ainsi que l’homme d’affaires Rajesh Budhabhatti. , a utilisé la position de Rudo pour escroquer les résidents du comté de logements abordables dont ils avaient cruellement besoin et obtenir frauduleusement plus de 10 980 000 $ en crédits fonciers et de logement abordable.

Sulla et Zamber sont accusés de six chefs de fraude électronique de services honnêtes et d’un chef de complot. Sulla est également accusé d’un chef de blanchiment d’argent. On ne sait pas qui sont leurs avocats de la défense.

Budhabhatti est accusé de complot en vue de commettre une fraude par fil de services honnêtes.

Salina Kanai, défenseure fédérale d’Hawaï, a déclaré que son bureau représente Budhabhatti. Elle a refusé de commenter.

Les avocats et les hommes d’affaires ont utilisé la position de Rudo pour guider les accords de logement abordable entre le comté et les entreprises dans lesquelles ils détenaient des participations, a déclaré Connors.

Ils auraient abusé d’un programme qui obligeait les promoteurs à inclure des logements abordables dans leurs projets. Les promoteurs qui acceptent de construire de nouveaux logements abordables au-delà de tout ce qui est requis en vertu du code du comté peuvent gagner des crédits, qui peuvent être vendus ou transférés à d’autres promoteurs pour satisfaire aux exigences de logement abordable pour d’autres projets, selon des documents judiciaires.

Les quatre hommes ont ensuite vendu les crédits et les terres qu’ils avaient reçus, ont indiqué les autorités. Le gouvernement des États-Unis a récupéré et saisi plus de 2,3 millions de dollars et 45 crédits de logement abordable liés aux accusations, ont déclaré les procureurs.

Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press