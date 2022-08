3 autres navires transportant des céréales quittent les ports ukrainiens dans le cadre d’un accord de l’ONU

Les trois navires sont chargés de plus de 58 000 tonnes de maïs. Selon les experts, une grande partie des céréales exportées par l’Ukraine est utilisée comme aliment pour animaux.

ISTANBUL – Trois autres navires transportant des céréales ont quitté les ports ukrainiens et se dirigent vers la Turquie pour inspection, a déclaré vendredi le ministère turc de la Défense, preuve qu’un accord soutenu par l’ONU fonctionne pour exporter des céréales ukrainiennes qui ont été piégées par l’invasion russe.

L’Ukraine est l’un des principaux greniers à blé du monde et les stocks de céréales piégés exacerbaient une forte hausse des prix des denrées alimentaires et faisaient craindre une crise de la faim dans le monde.

Le départ des navires intervient après que la première cargaison de céréales depuis le début de la guerre a quitté l’Ukraine plus tôt cette semaine. Il a traversé la mer Noire dans le cadre de l’accord révolutionnaire en temps de guerre et a passé l’inspection mercredi à Istanbul, puis s’est dirigé vers le Liban.

Les navires qui ont quitté l’Ukraine vendredi font partie d’une douzaine de vraquiers et de cargos chargés de céréales et bloqués dans les ports depuis le début de l’invasion russe fin février.

Alors que des dizaines de milliers de tonnes de céréales sont en train de sortir avec ces dernières expéditions, il ne s’agit toujours que d’une fraction des 20 millions de tonnes de céréales qui, selon l’Ukraine, sont piégées dans les silos et les ports du pays, et qui doivent être expédiées dans l’ordre. pour faire de la place pour la récolte de cette année.

Environ 6 millions de tonnes de ces céréales piégées sont du blé, dont seulement la moitié est destinée à la consommation humaine, a déclaré David Laborde, expert en agriculture et en commerce à l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires à Washington DC.

Les prix des céréales ont culminé dans les premières semaines qui ont suivi l’invasion russe, mais certains sont depuis revenus à leurs niveaux d’avant-guerre. Les prix du maïs dépassent d’environ 70 % les niveaux observés fin février 2020, avant la pandémie, selon Jonathan Haines, analyste principal et cabinet de données et d’analyse, Gro Intelligence. Il a déclaré que les prix du blé sont actuellement supérieurs de 63 % aux niveaux observés fin février de cette année, lorsque l’invasion a été lancée.

Les trois navires qui ont quitté les ports ukrainiens sont le Polarnet, battant pavillon turc, transportant 12 000 tonnes de maïs, qui a quitté le port de Tchornomorsk à destination de Karasu, en Turquie. Le Navi Star, battant pavillon panaméen, a quitté le port d’Odessa pour l’Irlande avec 33 000 tonnes de maïs. Le Rojen, battant pavillon maltais, a quitté Chornomorsk pour le Royaume-Uni avec plus de 13 000 tonnes de maïs, selon les Nations Unies.

L’ONU a déclaré que le centre de coordination conjoint chargé de superviser l’accord avait autorisé les trois navires à mesure que l’opération se développait, et avait également inspecté un navire à destination de l’Ukraine.

Le Fulmar S, battant pavillon de la Barbade, a été inspecté à Istanbul et est destiné au port ukrainien de Chornomorsk.

Des responsables d’Ukraine, de Russie, de Turquie et de l’ONU constituent le Centre conjoint de coordination qui supervise l’accord signé à Istanbul le mois dernier.

L’objectif de l’accord est de créer des corridors de navigation sûrs dans la mer Noire pour exporter les produits agricoles dont l’Ukraine a désespérément besoin. Les contrôles effectués sur les navires par des inspecteurs visent à s’assurer que les cargos sortants ne transportent que des céréales, des engrais ou des denrées alimentaires et non d’autres marchandises, et que les navires entrants ne transportent pas d’armes.