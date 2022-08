3 autres navires quittent les ports ukrainiens après l’invasion de la Russie piégé des navires avec du grain pendant des mois

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Trois navires transportant plus de 58 000 tonnes de maïs ont quitté vendredi les ports ukrainiens pour la Turquie dans le cadre d’un accord négocié par l’ONU visant à distribuer le grain du pays assiégé qui a été piégé par l’invasion militaire russe.

L’Ukraine est l’un des principaux greniers à blé du monde et les stocks de céréales bloqués là-bas exacerbaient une forte hausse des prix des denrées alimentaires et faisaient craindre une crise de la faim dans le monde.

Le départ des navires intervient après que la première cargaison de céréales depuis le début de la guerre a quitté l’Ukraine plus tôt cette semaine. Il a traversé la mer Noire dans le cadre de l’accord révolutionnaire en temps de guerre et a passé l’inspection mercredi à Istanbul, puis s’est dirigé vers le Liban.

Les navires qui ont quitté vendredi l’Ukraine – qui, selon le ministère turc de la Défense, se dirigent vers la Turquie pour inspection – font partie d’une douzaine de vraquiers et de cargos chargés de céréales et bloqués dans les ports depuis le début de l’invasion russe. fin février.

Alors que des dizaines de milliers de tonnes de céréales sont en train de sortir avec ces dernières expéditions, ce n’est encore qu’une fraction des 20 millions de tonnes de céréales qui, selon l’Ukraine, sont piégées dans les silos et les ports du pays, et qui doivent être expédiées dans afin de faire de la place pour la récolte de cette année.

En vertu de l’accord du 22 juillet négocié par les Nations Unies et la Turquie, que la Russie et l’Ukraine ont signé, les navires sont autorisés à quitter les ports d’Odessa, Tchernomorsk et Yuzhny avec des céréales, du maïs et des aliments connexes.

Les prix des céréales ont culminé dans les premières semaines qui ont suivi l’invasion russe, mais certains sont depuis revenus à leurs niveaux d’avant-guerre. Les prix du maïs dépassent d’environ 70 % les niveaux observés fin février 2020, avant la pandémie, selon Jonathan Haines, analyste principal et cabinet de données et d’analyse, Gro Intelligence. Il a déclaré que les prix du blé sont actuellement supérieurs de 63 % aux niveaux observés fin février de cette année, lorsque l’invasion a été lancée.

Les trois navires qui ont quitté les ports ukrainiens sont le Polarnet, battant pavillon turc, transportant 12 000 tonnes de maïs, qui a quitté le port de Tchornomorsk à destination de Karasu, en Turquie. Le Navi Star, battant pavillon panaméen, a quitté le port d’Odessa pour l’Irlande avec 33 000 tonnes de maïs. Le Rojen, battant pavillon maltais, a quitté Chornomorsk pour le Royaume-Uni avec plus de 13 000 tonnes de maïs, selon les Nations Unies.

