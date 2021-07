3 autres corps retrouvés, 27 morts

SURFSIDE, Floride – Le nombre de morts dans l’effondrement de la copropriété est passé à 27 lundi avec la découverte de trois autres corps alors que la recherche désespérée a repris quelques heures après que les sections restantes du bâtiment ont été détruites par une implosion contrôlée.

Plus de 100 personnes sont toujours portées disparues depuis l’effondrement des tours Champlain Sud le 24 juin. Les autorités ont démoli les sections restantes du bâtiment dimanche, craignant que les vents venant de l’approche de la tempête tropicale Elsa ne renversent la structure et mettent davantage en danger la chasse aux survivants.

Les victimes ont été récupérées lundi matin, a déclaré le chef adjoint des pompiers de Miami-Dade, Raide Jadallah, aux membres de la famille, portant le nombre de morts à 27 personnes, a rapporté l’Associated Press.

Le complexe perché au bord de l’océan était réduit à un tas de gravats déchiquetés d’au moins deux étages, surmonté d’un fouillis de climatiseurs, de barres d’armature torsadées et de colonnes de béton cassées. Des équipements lourds ont rugi sur les lieux, des camions à benne basculante transportant des centaines de tonnes de débris.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré que la démolition du bâtiment pourrait ouvrir environ un tiers du tas de décombres à un nouvel accès par les équipes de recherche et de sauvetage. Avant dimanche soir, les équipages ont dû éviter une grande partie de la zone de recherche à l’ombre de la partie encore debout en raison de la peur des chutes de débris – tels que des climatiseurs massifs suspendus à la structure déchirée – et de l’instabilité du bâtiment .

« Ceux qui ont été forcés d’évacuer la partie restante du bâtiment ont laissé toute leur vie derrière eux. Nous le savons », a déclaré Daniella Levine Cava, maire du comté de Miami-Dade. « Nous sommes profondément, profondément préoccupés et empathiques face à la difficulté extraordinaire de cette période pour eux et leurs familles. »

Depuis l’effondrement, elle a déclaré que les pompiers de Miami-Dade avaient effectué trois ratissages complets du bâtiment à la recherche d’animaux de compagnie, notamment dans les placards et sous les lits, au cas où ils se cacheraient. Aucun animal domestique n’a été trouvé, a-t-elle déclaré, bien que le personnel ait même déployé des drones dotés de la technologie d’imagerie thermique.

Mais à 22 h 15 dimanche, alors que des feux d’artifice explosaient à travers le pays, des voitures de police avec haut-parleurs ont traversé la zone d’abri sur place entourant le site de la copropriété ici, conseillant à tous les résidents de rester à l’intérieur de leur maison. Quelques minutes plus tard, trois klaxons successifs ont retenti. Environ une minute plus tard, il y a eu le bruit d’explosifs qui craquent fort. Et puis, comme prévu, le bâtiment s’est effondré sur lui-même.

Les équipes étaient de retour pour fouiller les décombres tôt lundi.

Burkett a qualifié le voyage de la tempête tropicale Elsa vers la Floride de « bénédiction déguisée » car il a accéléré le plan de démolition, qui devait initialement prendre des semaines. Il a également déclaré que les responsables des urgences, plutôt que les rafales d’Elsa, étaient en mesure de contrôler la direction dans laquelle la structure tombe au sol.

« Cela a éliminé une menace imminente, une menace dangereuse pour nos secouristes », a-t-il déclaré.

Tôt lundi, Eric Morales a arrosé un revêtement de poussière blanche de son camion Ford F-250 avant de partir travailler comme entrepreneur en eaux usées. Il habite à proximité des tours Champlain Sud depuis 15 ans.

« Oh mon Dieu, c’est dévastateur. Il n’y a pas de mots pour ça. Que peux tu dire? » Morales a parlé de la catastrophe du condo. « C’est triste. Et je ne peux malheureusement pas le débrancher car il est juste ici devant la maison. Je dois y faire face tous les jours. »

