3 autres accusations de meurtre au 1er degré portées contre un médecin de Hawkesbury

Un médecin de l’Est de l’Ontario accusé du décès d’un patient âgé à Hawkesbury, en Ontario, l’an dernier fait maintenant face à trois autres chefs d’accusation de meurtre au premier degré dans la mort de trois autres personnes âgées, a annoncé mercredi la Police provinciale de l’Ontario.

Le Dr Brian Nadler, 35 ans, a été arrêté mercredi pour les nouvelles accusations, a déclaré la Police provinciale de l’Ontario dans un communiqué de presse. Il n’était plus en détention depuis qu’il avait été libéré sous caution pour la première accusation en juillet 2021.

Nadler a été initialement accusé d’un chef de meurtre au premier degré dans la mort d’Albert Poidinger, 89 ans, de Pointe-Claire, au Québec. Poidinger était un patient de l’Hôpital général de Hawkesbury et du district, situé entre Ottawa et Montréal.

Les trois victimes présumées les plus récentes sont Claire Brière, 80 ans, de Rigaud, au Québec, Lorraine Lalande, 79 ans, de Hawkesbury et Judith Lungulescu, 93 ans, du canton d’East Hawkesbury.

L’enquête de la Police provinciale de Hawkesbury est en cours, a indiqué la police mercredi.

En avril, la police a déclaré que des autopsies avaient été pratiquées sur un nombre indéterminé de personnes et qu’une analyse et des rapports toxicologiques pourraient prendre plusieurs mois.

Les médicaments utilisés pour traiter les patients atteints de COVID-19 à l’hôpital font partie de l’enquête sur le meurtre, a appris CBC News en avril.

Suspendu par un collège professionnel

Dans le cadre de ses conditions de mise en liberté sous caution de 2021, Nadler a reçu l’ordre de rester au Canada et de rester à l’adresse approuvée par sa caution.

Il a également reçu l’ordre de ne pas pratiquer la médecine ni de contacter le personnel, les patients ou les proches traités à l’hôpital de Hawkesbury, selon son avocat, Brian Greenspan.

Nadler, qui vit à Dollard-des-Ormeaux, au Québec, a été suspendu par le Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario quelques jours après avoir été inculpé pour la première fois le 26 mars.

Son statut a continué d’être répertorié comme suspendu mercredi.

Selon le College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan, il a fait face à deux accusations de faute professionnelle pendant son séjour à l’hôpital St. Paul’s de Saskatoon – l’une pour avoir traité une collègue de “salope” après un désaccord et avoir dit à quelqu’un d’autre qu’il “avait envie de gifler ” ce collègue et un autre pour mauvaise tenue des dossiers des patients.

Alors qu’il travaillait dans l’État américain du Nevada, Nadler a comparu devant le Nevada State Board of Medical Examiners en septembre 2018 et a déclaré que des membres du personnel de Saskatoon l’avaient abusé émotionnellement.