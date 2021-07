3 athlètes testés positifs pour Covid-19 à Tokyo quelques jours avant les matchs, dont 2 diagnostiqués au village olympique

Parmi les athlètes infectés, deux ont été testés positifs dans le village olympique, a rapporté dimanche le Japan Times, citant des responsables.

Cinq membres du personnel des Jeux Olympiques, un contractuel et un journaliste ont également été testés positifs dimanche.

La nouvelle intervient après qu’un membre sud-coréen du Comité international olympique (CIO), Ryu Seung-min, a été testé positif au virus après avoir atterri samedi à l’aéroport international de Narita.

Les matchs, annulés l’an dernier en raison de la pandémie, se dérouleront sans spectateurs et selon des protocoles sanitaires stricts du 23 juillet au 8 août. Le gouvernement japonais a promis de faire tout son possible pour assurer la sécurité des athlètes et du grand public. .

Les sondages d’opinion ont toujours montré que la majorité au Japon est favorable au report ou à l’annulation des matchs par crainte qu’un événement sportif aussi majeur n’entraîne une vague d’infections et des variantes plus contagieuses du coronavirus. Plusieurs manifestations ont eu lieu à ce sujet.

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a tenté de rassurer le public dans les derniers jours qui ont précédé les Jeux. « Nous sommes bien conscients du scepticisme qu’un certain nombre de personnes ont ici au Japon. Mon appel au peuple japonais est d’accueillir les athlètes pour leurs compétitions », a-t-il déclaré samedi, ajoutant que le CIO souhaitait organiser des événements sûrs et sécurisés.

Bach a insisté sur le fait qu’il y avait « zéro » risque que les athlètes infectés transmettent le virus à d’autres résidents du village olympique et au peuple japonais.

Dans la même veine, le directeur exécutif des Jeux Olympiques, Christophe Dubi, a déclaré que le risque d’un nouveau hotspot viral était extrêmement minime.

« Nous pouvons faire en sorte que la transmission entre les différents groupes soit presque impossible », a-t-il déclaré dimanche.

