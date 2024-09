3 astuces alimentaires simples pour réduire rapidement l’hypertension artérielle

L’un des premiers éléments à utiliser lorsque vous essayez de réduire votre tension artérielle est votre collection d’épices et d’assaisonnements de cuisine. Pourquoi ? Plus vous donnez de saveur à vos aliments avec des épices et des mélanges d’épices sans sel, moins vous aurez besoin d’utiliser de sodium pour que vos plats soient délicieux. Comme l’explique le Dr Chris Mohr, réduire sa consommation de sel est essentiel pour maintenir un niveau de tension artérielle plus sain. Certains de ses substituts d’assaisonnement préférés pour le sel comprennent l’ail, le romarin et le thym. Mais n’hésitez pas à expérimenter car il existe des dizaines d’épices et d’herbes sur le marché, selon le Institut des sciences McCormick.

Dans quelle mesure la réduction de votre taux de sodium peut-elle affecter votre tension artérielle ? Dans un article publié dans le JAMA en 2023 procèsles participants d’âge moyen et plus âgés qui ont suivi un régime pauvre en sodium ont vu leur tension artérielle diminuer, qu’ils soient ou non hypertendus.

Un 2021 méta-analyse Les résultats de l’étude Circulation ont montré des résultats tout aussi positifs sur la relation entre une faible consommation de sodium et une baisse de la pression artérielle, que les sujets soient hypertendus ou non. Cependant, la méta-analyse a ajouté que les baisses de pression artérielle les plus notables se produisaient chez les personnes dont les niveaux de pression artérielle étaient les plus élevés. Par conséquent, les personnes qui ont une pression artérielle très élevée peuvent voir des gains plus importants en remplaçant les épices par du sel que leurs homologues dont les niveaux de pression artérielle sont plus proches d’une normale saine.