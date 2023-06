3 arrêtés pour harcèlement, intimidation de journalistes de NHPR – NBC New York

Trois hommes du New Hampshire ont été accusés par les procureurs fédéraux de complot en vue de « harceler et d’intimider » deux Radio publique du New Hampshire journalistes en réponse à un article qu’ils ont publié.

Tucker Cockerline, 32 ans, de Salem, Michael Waselchuck, 35 ans, de Seabrook, et Keenan Saniatan, 36 ans, de Nashua, ont chacun été accusés de complot en vue de commettre du harcèlement lors de voyages interétatiques, selon le bureau du procureur américain. Cockerline et Waselchuck ont ​​été arrêtés vendredi matin et détenus dans l’attente d’une audience prévue le 20 juin. Saniatan est toujours en fuite.

Le harcèlement et l’intimidation présumés comprenaient cinq incidents distincts de vandalisme des maisons des victimes et le vandalisme de la maison de l’un des membres de la famille immédiate des victimes avec des briques, de gros rochers et de la peinture en aérosol rouge.

Selon les procureurs fédéraux, après une enquête d’un an, un journaliste de la radio publique du New Hampshire a publié un article en mars 2022 sur le site Web de NHPR détaillant les allégations d’inconduite sexuelle et autre d’un ancien homme d’affaires du New Hampshire, qui n’est nommé que « Sujet 1 ” dans les documents de charge. Un autre journaliste du NHPR a contribué à l’article.

« Le rôle critique que joue la presse dans notre société remonte à la fondation de notre nation. Les accusations d’aujourd’hui devraient envoyer un message clair que le ministère de la Justice ne tolérera pas le harcèlement ou l’intimidation des journalistes. Si vous vous engagez dans ce type de comportement vicieux et vindicatif, vous serez tenu responsable », a déclaré l’avocat américain par intérim Joshua S. Levy dans un communiqué.

« La liberté de la presse est la pierre angulaire de toute démocratie saine et ces trois hommes sont maintenant accusés d’avoir porté atteinte à cette liberté en conspirant pour harceler et intimider deux journalistes du New Hampshire qui ne faisaient que leur travail », a ajouté Christopher DiMenna, agent spécial par intérim dans Responsable de la Boston Field Division du FBI. « Chacun a le droit d’exprimer son opinion, mais prendre le pas sur la ligne et commettre du vandalisme ne sera pas toléré. »

Les procureurs allèguent que Cockerline, Waselchuck et Saniatan « ont conspiré entre eux et avec au moins un autre individu » – un proche associé personnel du sujet de l’histoire de NHPR – pour exercer des représailles contre NHPR et les deux victimes en vandalisant leurs maisons avec des briques et de grandes des pierres et des peintures au pistolet obscènes, des messages menaçants sur l’extérieur des maisons.

Les documents judiciaires montrent que les actes de vandalisme allégués se sont produits aux dates et heures suivantes aux endroits suivants :

Le 24 avril 2022, vers 23 heures, une brique a été lancée à travers une fenêtre extérieure avant de l’ancienne résidence de la première victime à Hanover, New Hampshire. Un mot obscène a été peint à la bombe en grosses lettres rouges sur la porte d’entrée.

Le 24 avril 2022, ou aux petites heures du matin du 25 avril 2022, le même mot obscène a été peint à la bombe en grosses lettres rouges sur la porte d’entrée de la maison de la deuxième victime à Concord, New Hampshire. L’extérieur de la maison a également été endommagé par un gros rocher, qui semble avoir été jeté sur la maison.

Le 24 avril 2022, peu avant minuit ou aux petites heures du matin du 25 avril 2022, une pierre de la taille d’une balle de softball a été lancée à travers une fenêtre extérieure avant de la maison des parents de la première victime à Hampstead, New Hampshire. Le même mot obscène a été peint à la bombe en grosses lettres rouges sur l’une des portes du garage.

Le 21 mai 2022, vers 00 h 54, le domicile de la première victime à Hampstead a été vandalisé une deuxième fois. Le même mot a été peint à la bombe en grosses lettres rouges sur l’une des portes du garage. Aucune fenêtre n’a été brisée, mais une brique a été retrouvée sur le sol près des fondations de la maison comme si elle avait été jetée sur la maison.

Le 21 mai 2022, vers 5 h 54, une brique a été lancée à travers une fenêtre extérieure de la maison de la première victime à Melrose, Massachusetts. La phrase « JUST THE BEGINNING » a été peinte à la bombe en grosses lettres rouges sur le devant de la maison.

Les documents d’accusation allèguent que Cockerline, Waselchuck et Saniatan sont responsables des cinq incidents. Les accusations de complot sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison et d’amendes pouvant atteindre 250 000 $.

Jim Schachter, président et chef de la direction de NHPR, a publié une déclaration à la suite de l’annonce des arrestations de vendredi.

« Tout le monde au NHPR est reconnaissant de la persistance des forces de l’ordre à enquêter sur ces attaques, et nous sommes convaincus que le système judiciaire tiendra les auteurs responsables », a-t-il déclaré. « Nous apprécions également le soutien dont nos voisins, les membres du public et nos collègues ont fait preuve au cours de la dernière année, alors que nous travaillions dans l’ombre de ces attaques. Les journalistes qui font leur travail, c’est-à-dire faire des reportages ouverts d’esprit dans l’intérêt public, ne devraient pas avoir à s’inquiéter des menaces de violence ou d’attaques contre leur domicile et leur famille. C’est vrai pour le personnel de NHPR et pour les journalistes du monde entier.

Le bureau du procureur du district de Middlesex avait également été impliqué dans une enquête sur l’incident de Melrose, Massachusetts, en mai 2022. Leur bureau a publié des images de surveillance Ring du suspect, le montrant en train de jeter la brique par la fenêtre.

Un homme est accusé d’avoir jeté une brique dans la maison Melrose d’un journaliste de la radio publique du New Hampshire.

« Ce n’est clairement pas un acte aléatoire. C’était un événement ciblé », a déclaré Michael Lyle, chef de la police de Melrose à la retraite depuis lors, lors d’une conférence de presse en 2022.

« La police examine le travail récent de la femme qui vit dans la maison », a déclaré la procureure du district de Middlesex, Marian Ryan. «Cela l’amène simplement à une autre dimension de votre vie. Ce n’est pas seulement « Je m’inquiète pour ma propriété », mais en fait « Est-ce que je vais être affecté dans mon travail parce que je m’inquiète pour ma propre famille et ma propre maison ».

« Si c’est soit en représailles pour un travail qu’elle a fait, soit en intimidation autour d’un travail qu’elle envisage, cela implique évidemment certaines préoccupations du premier amendement et est beaucoup plus dérangeant », a-t-elle ajouté.

Vendredi, NBC10 Boston a contacté le bureau du procureur du district de Middlesex, mais un porte-parole a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire car il s’agit d’une affaire fédérale ouverte.