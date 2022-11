3 arrêtés, inculpés à la suite de plusieurs coups de feu et d’un enlèvement présumé à Merritt

Trois hommes ont été arrêtés et inculpés à la suite d’une fusillade et d’un enlèvement présumé à Merritt, selon la GRC.

Les agents ont répondu aux coups de feu tirés vendredi (15 novembre) dans le bloc 1300 de Priest Road. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, une berline de couleur foncée a été vue en train de fuir la zone. La GRC a ensuite localisé le véhicule garé dans une résidence du pâté de maisons 1700 de l’avenue Nicola.

Les gens ont été invités à rester à l’écart de la zone car des officiers armés ont été vus entrer dans l’arrière-cour d’une résidence pour tenter d’accéder à la maison ciblée. La femme a été forcée de fermer son entreprise à domicile pour le reste de la journée. Capital News était au téléphone avec la femme vendredi après-midi lorsque la police a utilisé un flash bang et un bélier sur la porte de la maison ciblée.

Au cours de l’affrontement, trois suspects ont tenté de s’échapper, mais tous ont été attrapés et arrêtés. Selon le sergent de la GRC de Merritt. Josh Roda, la police a trouvé une victime saine et sauve, à l’intérieur de la maison.

Braeden Shane Drake, Mark Ethan Giesbrecht et William Joseph Lavoie ont été accusés de prise d’otage avec une arme à feu et d’entrée dans une maison sans excuse légitime. Tous sont actuellement en garde à vue.

«Il y a eu récemment un mépris éhonté pour la sécurité publique dans notre communauté et le fait de retirer ces personnes de nos rues rétablira, espérons-le, un sentiment de sécurité dans la communauté», a déclaré le Sgt. Josh Roda. “Nous tenons à remercier le public pour sa patience alors que nous travaillions avec diligence pour atténuer tout risque supplémentaire.”

Il s’agit du deuxième incident impliquant des coups de feu à Merritt la semaine dernière. Plus de 100 coups ont été tirés dans plusieurs zones de la communauté le mardi 15 novembre. Une camionnette Dodge Ram serait liée à la fusillade. Le camion a été retrouvé abandonné et incendié vendredi matin près des autoroutes 5 et 5A, dans le secteur de la fosse Goedy Creek.

La police a déclaré que les deux incidents pourraient être liés.

La GRC demande à toute personne ayant des informations sur l’enlèvement et la fusillade du 15 novembre de bien vouloir s’avancer et contacter le détachement au 250-378-4262.

