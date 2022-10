3 arrêtés après que des supporters de football ont envahi le terrain et s’affrontent à Chypre

NICOSIE, Chypre (AP) – Trois personnes ont été arrêtées après que des groupes opposés totalisant environ 30 personnes ont envahi le terrain lors d’un match de football de haut niveau à Chypre et se sont lancés des pierres et des fusées éclairantes, a annoncé la police lundi.

La police a déclaré dans un communiqué que les personnes détenues, âgées de 17, 23 et 25 ans, faisaient l’objet d’une enquête pour entrée illégale dans une installation sportive, voies de fait, attroupement illégal et attaque contre un policier.

L’envahisseur de 25 ans a été soigné dans une clinique privée pour un nez cassé.

L’affrontement s’est produit environ 20 minutes après le début du match de dimanche entre Apollonas Limassol et l’APOEL Nicosie en visite.

La police anti-émeute avec l’aide des responsables de la sécurité du stade Tsirion est intervenue pour disperser les combats.

La police a déclaré qu’elle avait également dû utiliser un canon à eau et des gaz lacrymogènes pour disperser les supporters d’Apollonas qui ont jeté des pierres et des cocktails Molotov sur des officiers à l’extérieur du stade après le match, que l’APOEL a remporté 1-0 après avoir reçu un penalty dans le temps additionnel.

Avant le match, un petit groupe de supporters d’Apollonas a attaqué un policier dirigeant la circulation à l’extérieur du stade.

Plus tôt ce mois-ci, la police avait averti les présidents de club de l’augmentation des incidents violents qui se produisaient à l’intérieur et à l’extérieur des stades lors des matches de championnat et européens qui mettent les spectateurs et les autres en danger.

Le chef adjoint de la police, Ioannis Georgiou, a déclaré que la police serait obligée d’interdire aux supporters de l’équipe en visite de voyager lors des matchs à l’extérieur si la situation ne s’améliorait pas et a exhorté les propriétaires de clubs à renforcer la sécurité.

