3 arrêtés après la poursuite de la police sur l’autoroute Coquihalla et la recherche de suspects dans le détournement de voiture de la région métropolitaine de Vancouver: GRC

La GRC de Merritt a arrêté trois personnes en lien avec un détournement de voiture dans la région métropolitaine de Vancouver après qu’une tentative d’arrêt de la circulation a entraîné la fermeture de l’autoroute Coquihalla mercredi.

sergent. Josh Roda a déclaré que des agents de plusieurs unités avaient tenté d’arrêter un Dodge Ram noir sur l’autoroute de montagne, pensant que le véhicule avait déjà été volé à Coquitlam, en Colombie-Britannique, à environ 130 kilomètres à l’ouest.

Mais la police a déclaré que le véhicule avait tenté d’échapper aux agents en empruntant une route secondaire sur l’autoroute entre Hope et Merritt.

Lorsque le véhicule est resté coincé, Roda dit que trois personnes se sont enfuies du véhicule. Selon des témoignages, l’un des suspects portait une arme à feu, selon la police.

Des agents de la GRC de Merritt et de l’équipe d’intervention d’urgence du district du Sud-Est ont commencé une recherche au sol et ont rapidement trouvé et arrêté une femme.

Plusieurs heures plus tard, deux suspects masculins ont été retrouvés et arrêtés sans incident.

Au cours de la perquisition, un chantier voisin du pipeline Trans Mountain a été évacué pour la sécurité des travailleurs et l’autoroute a été fermée pendant plusieurs heures, a indiqué la police.

“Sans savoir [the suspects’] identités ou leurs intentions, et des rapports indiquant qu’ils étaient armés, nous avons estimé qu’il était préférable de garder tous les membres du public hors de la scène », a déclaré Roda.

Une image tirée d’une vidéo prise lors de la fermeture de l’autoroute Coquihalla le 23 novembre montre une file de véhicules d’urgence se dirigeant vers la scène d’une tentative d’arrêt de la circulation et d’évasion de trois suspects. (Kévin Cage)

La police a déclaré avoir confirmé que le Dodge Ram avait été volé à Coquitlam et qu’une plaque d’immatriculation avait été volée à Langley, mais Roda a déclaré: “Rien n’indique que ces suspects soient liés à des événements récents de grande envergure dans le Lower Mainland ou à Merritt. “

Mardi, plusieurs personnes ont été blessées lors d’un vol à main armée chez un concessionnaire automobile à Coquitlam, en Colombie-Britannique, qui a entraîné une poursuite en voiture, des coups de feu et la fermeture temporaire de l’autoroute 1.

À Merritt, un homme soupçonné d’être lié aux récentes fusillades dans la ville a été arrêté après une confrontation avec la police mercredi.

Toute personne ayant des informations ou des images de caméra de tableau de bord de la zone du pont Juliet près du sommet de Coquihalla entre 11h30 et 14h est priée de contacter la police.