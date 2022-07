3 arrêtés après des brochures racistes et antisémites couvrant la ville

HORNELL, NY (AP) – Trois personnes ont été arrêtées pour crimes haineux pour avoir couvert une petite ville du nord de l’État de New York avec des brochures suprémacistes blanches, ont annoncé les autorités.

La littérature raciste et antisémite a été laissée dans des lieux tels qu’une synagogue et une église majoritairement noire à Hornell, dans le sud de New York, a déclaré lundi le chef de la police TJ Murray dans un communiqué sur Facebook.

La fusillade du 14 mai qui a tué 10 Noirs à environ 70 miles de là dans un supermarché de Buffalo a souligné les attitudes racistes dans la région largement blanche du Southern Tier, près de la frontière de la Pennsylvanie. Les autorités disent que le tireur blanc dans cette fusillade s’est rendu à Buffalo depuis son domicile dans le village de Conklin, dans le sud du pays.

À Hornell, le premier dépliant a été découvert collé à la porte de Rehoboth Deliverance Ministries alors que les gens commençaient à arriver pour les services du dimanche matin, a déclaré Marseena Harmonson, membre de l’église, au Evening Tribune of Hornell. Le dépliant faisait la promotion de «l’armée nationale aryenne» et comprenait un crâne placé à l’intérieur d’une croix gammée.

Harmonson a déclaré que les membres de l’église étaient alarmés, en particulier compte tenu de la récente fusillade de Buffalo. “Et quand vous avez des enfants, des jeunes, des personnes âgées, ils ne savent pas quoi penser”, a-t-elle déclaré. “Beaucoup d’entre eux n’ont jamais rien vécu de tel.”

Les agents ont trouvé des matériaux similaires attachés à l’avant de la synagogue Temple Beth-El et à d’autres endroits, notamment des allées, des portes et un parc, a déclaré Murray.

Puis lundi, la police a repéré deux hommes distribuant la littérature, ont indiqué les autorités. Après que les policiers ont perquisitionné leur domicile, les deux hommes et une femme ont été arrêtés pour 115 chefs d’accusation chacun de harcèlement aggravé, un crime de haine. Il n’était pas clair s’ils avaient des avocats qui pourraient commenter les accusations.

Le maire John Buckley a qualifié les dépliants racistes d’aberration pour la communauté très unie. “Ce sont trois individus égarés qui ont la haine dans le cœur”, a déclaré Buckley au New York Times. “C’est quelque chose qui ne reflète pas Hornell.”

The Associated Press