«Après avoir interrogé les suspects et inspecté davantage leurs bagages à main, les responsables ont découvert les lingots d’or et des devises étrangères», a déclaré la porte-parole de la police, le colonel Athlenda Mathe.

Les suspects ont fourni à la police des documents de certification pour l’or, et les autorités sud-africaines travailleront avec Interpol et les pays impliqués pour vérifier l’origine et la destination des lingots d’or, a-t-elle déclaré.