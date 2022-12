3 arrestations effectuées après une enquête sur un vol de 117 000 $ dans un magasin de Manhattan: flics – Shaw Local

Trois femmes surnommées les “BP Three” par la police de Manhattan ont été arrêtées après avoir été accusées d’avoir volé environ 117 000 dollars dans un dépanneur d’une station-service BP.

Entre le 16 décembre et mardi, Haley Sullivan, 25 ans, d’Elwood, Casey Cast, 24 ans, de Shorewood, et Sarah Biggerstaff, 28 ans, de Joliet, ont chacune été incarcérées à la prison du comté de Will après avoir été accusées de vol.

Les accusations découlent d’une enquête sur un vol d’environ 117 000 dollars dans le Minit Mart de la station-service BP par ces trois femmes, qui étaient des employées du magasin, selon un communiqué du département de police de Manhattan.

Des plaintes pénales déposées contre chaque femme alléguaient avoir volé des cartes-cadeaux à une station-service BP entre le 1er juillet et le 11 septembre.

“Il s’agissait d’une enquête très complexe impliquant des centaines d’heures de séquences vidéo et une coordination avec les autorités de l’entreprise du BP Minit Mart pour déterminer le montant réel du vol et le niveau d’implication de chaque délinquant”, a déclaré le détective de police de Manhattan. Jared Pomaranski, dans un communiqué.

À la suite de l’enquête, le juge Brian Barrett a signé des mandats d’arrêt contre Sullivan, Cast et Biggerstaff. Les mandats indiquaient que les trois femmes étaient au chômage.

Barrett a fixé les obligations pour Sullivan, Cast et Biggerstaff à 930 000 $, 210 000 $ et 20 000 $, respectivement.

Si chaque femme déposait 10% de ces cautions – le montant nécessaire à sa sortie de prison – cela totaliserait 116 000 $, soit presque le montant qu’elles sont accusées d’avoir volé.

Cependant, Cast a pu faire réduire sa caution à 25 000 $. Le juge Dave Carlson a accédé à la demande de son avocat de réduire sa caution malgré l’objection des procureurs, selon les archives judiciaires.

Cast a déposé 10% de la caution de 25 000 $ pour sa libération de prison mardi.

Sullivan est toujours en prison jeudi sur la caution de 930 000 $. Le juge Dan Rippy a ordonné que la caution de Sullivan reste à ce montant.

Biggerstaff s’est rendue le 16 décembre au bureau du shérif du comté de Will. Elle a été libérée de prison après avoir versé 10 % de sa caution de 20 000 $.