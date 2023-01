Les Michigan Wolverines ont perdu contre les TCU Horned Frogs dans le Fiesta Bowl. La perte ne fait pas moins mal, surtout avec trois appels controversés des officiels.

Les Michigan Wolverines se sont qualifiés pour les éliminatoires de football universitaire pour la deuxième année consécutive après avoir obtenu une fiche de 13-0 et remporté le championnat Big Ten. Mais, tout comme l’année précédente, ils ont été renvoyés chez eux en demi-finale du CFP.

Bien qu’ils aient marqué 35 points dans la seconde moitié du Fiesta Bowl, ils n’ont pas pu vaincre les TCU Horned Frogs, perdant 51-45. Avec cela, les rêves du Michigan de remporter son premier championnat national depuis 1997 se poursuivront pendant une autre année, au minimum.

Alors que la seconde moitié du Fiesta Bowl a été un plaisir chaotique qui a vu le Michigan revenir à la vie, il est difficile de passer en revue certains appels controversés qui leur ont coûté pendant le match. Voici trois des appels des arbitres qui se démarquent (sans ordre particulier).

Michigan: 3 appels terribles qui ont vissé Wolverines dans la défaite contre TCU

3. Interférence de passe manquée

Un appel qui est éclipsé par deux autres appels (nous y reviendrons sous peu) s’est produit au premier trimestre. Au troisième et au quatrième, le quart-arrière JJ McCarthy a tenté une passe à Cornelius Johnson, mais elle est restée incomplète. Mais, en regardant le jeu, il semblait qu’il y avait une interférence de la part du demi de coin TCU Tre’Vius Hodges-Tomlinson.

Le Michigan a renvoyé le ballon à TCU, qui a marqué un touché 12 jeux plus tard sur une course d’un mètre du quart Max Duggan.

2. Prise sans touché de Roman Wilson

Au deuxième quart, le Michigan a pris possession du ballon après que Rod Moore ait capté une passe de Duggan. Lors du tout prochain jeu, McCarthy a apparemment connecté un receveur large pour une passe de touché de 50 verges. Cela y ressemblait bien sûr, mais les officiels sur le terrain ont vu le contraire.

Les officiels ont statué que Wilson était à la ligne d’un mètre. Bien qu’il entre en contact sur la ligne d’un mètre, il n’avait pas la possession du ballon. Wilson était en possession du ballon alors qu’il tombait dans la zone des buts.

Cet appel s’est avéré coûteux, car le porteur de ballon Kalel Mullins a tâtonné le football lors du tout prochain jeu, permettant à TCU de récupérer le football.

Internet a été complètement confus par l’appel, et cela pourrait absolument être considéré comme un appel coûteux par les officiels, étant donné que le Michigan a perdu par six.

1. Appel de ciblage manqué lors du dernier trajet

C’était un appel qui est resté avec les téléspectateurs, étant donné qu’il s’est produit dans les dernières secondes du Fiesta Bowl.

Lors du quatrième appel du Michigan, le quart-arrière JJ McCarthy a tâtonné le claquement et cela a conduit à une séquence d’événements assez chaotique. Après quelques passes latérales, le football s’est retrouvé en possession de l’ailier serré Colston Loveland. Alors qu’il se faisait tirer sur le terrain, Loveland a été touché à l’arrière de la tête par la couronne du casque du demi de coin Kee’Yon Stewart.

Cela ressemblait à un appel au ciblage, et cela aurait donné au Michigan une autre chance de gagner le match. Mais, les responsables ont décidé qu’il ne visait pas après un examen.

Jetez un œil à cette réaction d’un fan du Michigan.

C’est pourquoi les fans de football universitaire ne savent pas ce qu’est le ciblage, étant donné que l’appel devient subjectif à l’opinion des officiels.

