3 ans après la refonte du RAFEO, de nombreux étudiants ontariens ont encore du mal à obtenir le financement dont ils ont besoin

Lorsqu’Alexis Da Ponte a été acceptée dans le programme qu’elle souhaitait à l’Université York — un baccalauréat en beaux-arts en même temps qu’un baccalauréat en éducation — elle était ravie de commencer un nouveau chapitre de sa vie cet automne.

“Je suis le premier à aller à l’université… Mes deux parents après le lycée sont allés directement travailler. Je serai donc le premier à en faire l’expérience”, a déclaré le jeune de 17 ans qui vient de terminer ses études secondaires.

Mais le lendemain de son bal de fin d’année et la veille de l’obtention de son diplôme, elle a reçu une lettre l’informant qu’elle n’était pas admissible au financement du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO).

Da Ponte, qui vit avec ses parents et sa grand-mère dans un appartement de l’ouest de Toronto, dit que sa famille vit d’un chèque de paie à l’autre et bien qu’ils aient travaillé pour économiser, ils ne sont pas en mesure de contribuer de manière substantielle à ses études.

“Mes parents gagnent à peine assez pour me débrouiller… Ce n’est certainement pas assez pour moi d’aller à l’université.”

En 2019, le gouvernement Ford a révisé le système du RAFEO avec des changements qui comprenaient l’inadmissibilité des étudiants à charge aux bourses du RAFEO si leur famille gagne plus de 140 000 $, l’augmentation des contributions parentales attendues pour les prêts et la modification de la définition d’un étudiant indépendant. Trois ans plus tard, alors que l’inflation fait grimper les coûts de nombreux étudiants et que le retour à l’apprentissage en personne fait grimper les coûts de logement et de déplacement, beaucoup disent que ces changements les affectent plus que jamais.

Choix

Da Ponte dit que même si elle pourra couvrir les frais de scolarité de sa première année avec de l’aide, elle n’a aucune idée de la façon dont elle couvrira les trois années restantes.

“Je ne sais pas vraiment si je pourrai poursuivre mes études aussi régulièrement que je le pensais avec le RAFEO”, a déclaré Da Ponte, qui dit qu’elle essaiera de demander une marge de crédit .

Les changements apportés au RAFEO ont également touché Vivian Miyata, une étudiante de troisième année à McGill de l’Ontario.

Vivian Miyata entame sa troisième année à l’Université McGill à Montréal. Elle dit que les compressions du RAFEO ont rendu de plus en plus difficile pour elle le paiement de ses frais de scolarité et de subsistance, en particulier avec la hausse du coût du logement et de la nourriture. (Nouvelles de Radio-Canada)

Elle a été admissible au RAFEO, mais a vu une plus grande partie de ses bourses se transformer en prêts. Même alors, cet argent ne couvre pas ses frais de scolarité, sans parler des livres et des frais de subsistance. En 2021, ces coûts ont augmenté lorsqu’elle a déménagé à Montréal lorsque les cours en personne sont revenus.

“J’ai l’impression d’essayer juste de suivre le rythme et j’ai l’impression de courir après … travailler plusieurs emplois pour faire face à la hausse des coûts”, a déclaré le jeune homme de 20 ans.

« J’ai l’impression que le RAFEO n’a pas vraiment reflété l’augmentation du coût de la vie au cours de la dernière année. Évidemment, l’épicerie est devenue si chère, tout en termes de loyer. Le logement est si difficile à trouver.

Un autre changement apporté au RAFEO est la durée jusqu’à ce qu’un étudiant soit considéré comme « indépendant », qui est maintenant de six ans, contre quatre ans auparavant. D’ici là, ils sont tenus de soumettre les revenus de leurs parents, ce qui a un impact à la fois sur leur admissibilité au financement et sur le montant qu’ils reçoivent.

Dans le cadre des modifications du RAFEO, les étudiants doivent attendre six ans après avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires avant d’être considérés comme « indépendants ». Cela signifie qu’ils doivent attendre plus longtemps pour accéder à davantage de financement du RAFEO. (Evan Mitsui/CBC)

“Je pense que c’est un autre coup dur”, a déclaré Tushar Sood, qui passera à l’école de médecine en août à l’Université de Toronto, où il sera responsable de frais de scolarité presque quatre fois plus élevés.

Sood a obtenu un diplôme de premier cycle accéléré en sciences de trois ans à l’Université McMaster de Hamilton. Il a compté sur le RAFEO pendant la plupart de ces années, mais comme il devait déclarer le revenu de ses parents, il était admissible à moins de prêts et de bourses. En raison du changement provincial, il ne sera pas considéré comme « indépendant » avant sa dernière année d’études en médecine, ce qui signifie qu’il sera admissible à moins de financement pour la majeure partie du programme.

“Je demanderais vraiment aux homologues fédéraux et provinciaux de le réduire à deux ou trois ans après le premier cycle et de se concentrer davantage sur le coût du diplôme plutôt que sur le temps écoulé depuis le lycée”, a déclaré Sood.

Changements nécessaires, disent les étudiants

Les groupes d’étudiants affirment que les changements ont plus que jamais un impact sur les étudiants avec la hausse du coût de la vie, de la nourriture et le retour des étudiants à l’apprentissage en personne.

L’Université de Toronto, photographiée ici en août 2020, alors qu’elle limitait les cours sur le campus. De nombreux étudiants disent que le retour à l’apprentissage en personne est désormais une dépense supplémentaire pour eux, soit en raison du transport en commun ou du logement. (Evan Mitsui/CBC)

“L’une des plus grandes difficultés que j’entends de la part des étudiants concerne des choses comme le transport en commun, par exemple, et le simple fait de devoir payer des laissez-passer mensuels de transport en commun parce que maintenant l’école reprend en personne”, a déclaré Sarah Abdillahi, représentante de l’exécutif national avec la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants de l’Ontario, un groupe qui milite pour une éducation plus accessible.

Abdillahi, qui compte elle-même sur le RAFEO, affirme que certains étudiants dépendent fortement des banques alimentaires et sont obligés de prendre des décisions difficiles.

“Parfois, ce qui finit par arriver, c’est que vous devez prendre une décision : ai-je assez d’argent pour manger aujourd’hui ou ai-je assez d’argent pour rentrer à la maison aujourd’hui ?”

Sarah Abdillahi est la représentante exécutive nationale de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants – Ontario. (Soumis par Sarah Abdillahi)

Un groupe appelé Ontario Undergraduate Student Alliance (OUSA) affirme que tout cela a un impact sur la santé mentale et le rendement scolaire.

“Les étudiants sont censés maintenir leurs notes tout en payant leurs frais de scolarité et en vivant toutes ces différentes composantes tout en se remettant d’une pandémie mondiale. Donc, toutes ces choses ont certainement eu un impact sur la santé mentale des étudiants”, a déclaré Jessica Look avec le OUSA.

La province réduit les frais de scolarité, selon le ministère

Dans une déclaration écrite, le ministère provincial des Collèges et Universités a déclaré à CBC News qu’il continuait de travailler avec le gouvernement fédéral pour mettre en œuvre davantage de programmes et de changements pour aider les étudiants de niveau postsecondaire.

« Pour aider à réduire les difficultés liées au processus de remboursement, l’Ontario a réduit les frais de scolarité dans les collèges et les universités financés par les fonds publics de 10 % en 2019-2020, a appliqué un gel des frais de scolarité en 2020-21 et 2021-22, et les gelera à nouveau au cours des prochaines années. année universitaire 2022-23 », lit-on dans le communiqué.

Des étudiants de l’Université Wilfrid Laurier protestent ici contre les compressions du RAFEO imposées par la province peu de temps après leur annonce en janvier 2019. (Peggy Lam/CBC)

Les députés de l’opposition comme Laura Mae Lindo, porte-parole du NPD de l’Ontario pour les collèges et les universités, disent qu’ils espèrent que le RAFEO fera partie des discussions une fois que Queen’s Park sera de retour.

“Il y a beaucoup de questions quant à savoir si oui ou non lorsque le budget sera déposé en août … si nous verrons réellement un quelconque investissement dans le secteur”, a déclaré Lindo à CBC News.