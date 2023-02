3 anciens Falcons de Kelowna représentant leur pays à la Classique mondiale de baseball

En plus de Trevor Brigden, quelques autres anciens Falcons de Kelowna participent à la Classique mondiale de baseball (WBC).

Curtis Taylor de Port Coquitlam se joint à Brigden dans Équipe Canada. Le joueur de 27 ans a lancé pour les Falcons lors de la saison 2015 où il est allé 3-3 avec une MPM de 3,37, 36 retraits au bâton et deux arrêts en sept apparitions.

Après avoir été repêché par les Diamondbacks de l’Arizona en 2016, Taylor a rebondi dans les ligues mineures, y compris des arrêts dans les organisations des Rays de Tampa Bay, des Blue Jays de Toronto et des Nationals de Washington. Il fait actuellement partie de l’organisation des Cubs de Chicago et est l’un des neuf Britanno-Colombiens d’Équipe Canada.

Rejoindre Brigden et Taylor est le lanceur Alex Webb, qui lance pour la Grande-Bretagne, qui a également joué pour les Falcons en 2015. Il a été repêché par les Reds de Cincinnati en 2016 mais n’a pas joué depuis 2018 en raison de blessures à l’épaule.

Les trois joueurs s’affronteront alors que le Canada et la Grande-Bretagne sont dans le groupe C avec les États-Unis, le Mexique et la Colombie. Ils joueront le premier tour à Phoenix, en Arizona.

Le WBC se déroule du 7 au 21 mars. Le Canada ouvre le tournoi le 12 mars à 11 h contre la Grande-Bretagne.

BaseballCanadaKelownaSports locauxOkanagan