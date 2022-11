3 Américains morts à Mexico City Airbnb d’un probable empoisonnement au gaz

Deux hommes et une femme sont morts en raison d’une intoxication au monoxyde de carbone dans la propriété, a déclaré la police mexicaine, selon l’Associated Press. Ils ont été retrouvés sans réaction le 30 octobre dans un appartement du quartier huppé de Cuajimalpa, selon le journal espagnol El País. Le département d’État n’a pas divulgué de détails sur le défunt ni sur la cause de son décès, bien qu’il ait déclaré que les autorités américaines fournissaient une assistance consulaire appropriée.

À peu près au moment où les trois ressortissants américains sont décédés, trois frères et sœurs américains en vacances au Mexique ont également subi une intoxication au monoxyde de carbone, selon une page Web GoFundMe créée par un ami de la famille et des médias locaux. L’un d’eux est décédé. Les deux autres ont été hospitalisés.

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et incolore qui tue les gens en les épuisant lentement en oxygène. Lorsque les gens respirent le gaz, cela empêche les globules rouges de transporter suffisamment d’oxygène vers les organes critiques tels que le cerveau et le cœur. Les premiers symptômes peuvent inclure des étourdissements et des vomissements. Plus de 430 personnes sont tuées accidentellement par le gaz chaque année aux États-Unis chaque année, selon les Centers for Disease Control and Prevention.