3 agents libres NBA sous le radar qui pourraient changer l’intersaison 2023

Tout le monde connaît les noms des grands agents libres de cette intersaison NBA. Mais plusieurs contributeurs sous le radar pourraient tout changer.

Cette intersaison, l’agence libre de la NBA sera mise en vedette par de grands noms tels que Kyrie Irving, James Harden et Khris Middleton, mais il y a des joueurs d’impact qui volent sous le radar.

Dans une ligue dirigée par des superstars, ces trois chevaux noirs ont le potentiel de modifier le paysage de la ligue. Plongeons dedans.

Agents libres sous le radar de la NBA : 3. Matisse Thybulle

Thybulle est le type de joueur dont chaque équipe a besoin. Après avoir été distribué aux Portland Trail Blazers à la date limite des échanges, l’ailier de 26 ans a finalement commencé à réaliser son potentiel dans les deux sens.

Depuis son entrée en NBA, Thybulle est un grand défenseur du périmètre. Il a été sélectionné à deux reprises dans la deuxième équipe NBA All-Defensive (2021, 2022). De l’autre côté, son jeu offensif était loin derrière. En séries éliminatoires, cela est devenu un véritable problème pour les 76ers de Philadelphie. Lors des séries éliminatoires de 2022, il n’a tiré que 28,6% sur 3.

A Portland, Thybulle ressemblait à un nouveau joueur. Il a tiré 38,8% en profondeur tout en prenant 3,9 tentatives par match (le triple de son montant avec les Sixers). Non seulement Thybulle était plus efficace, mais il était aussi beaucoup plus confiant, abattant les tirs ouverts sans hésitation.

Il sera un agent libre restreint et les Blazers tenteront probablement de le retenir. Il convient parfaitement aux côtés de la zone arrière à l’esprit offensif de Damian Lillard et Anfernee Simons. Pourtant, je ne serais pas surpris de voir un concurrent tenter de l’acquérir.