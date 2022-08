3 agents des forces de l’ordre de l’Arkansas suspendus pour arrestation

MULBERRY, Ark. (AP) – Trois agents des forces de l’ordre de l’Arkansas ont été suspendus dimanche à la suite de l’indignation des médias sociaux suite à une vidéo montrant apparemment deux adjoints et un officier utilisant la force contre un suspect en état d’arrestation.

Le shérif du comté de Crawford, Jimmy Damante, a publié une déclaration dimanche soir, indiquant que deux députés du comté seront suspendus au cours de l’enquête de la police de l’État de l’Arkansas sur l’incident et de l’enquête interne du bureau du shérif. Un policier de Mulberry a également été suspendu.

“Je tiens tous mes employés responsables de leurs actes et je prendrai les mesures appropriées à cet égard”, a déclaré Damante.

Selon la police, un rapport indiquait qu’un homme menaçait dimanche matin un employé d’un dépanneur à Mulberry. Mulberry est situé à environ 137 miles (220,48 kilomètres) au nord-ouest de Little Rock.

La police a déclaré que lorsque les policiers ont confronté l’homme, il a poussé un adjoint au sol et lui a donné un coup de poing à l’arrière de la tête, ce qui a conduit à l’arrestation vue dans la vidéo. Dans la vidéo, les trois agents des forces de l’ordre sont vus au-dessus du suspect, le frappant parfois à poings fermés.

L’homme non identifié a été arrêté et transporté dans un hôpital local. Il fait face à des accusations de menaces terroristes, de résistance à l’arrestation et d’autres accusations d’agression, a indiqué la police.

Aucune autre information n’était disponible dans l’immédiat.

