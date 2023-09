3 adultes sur 10 utiliseraient l’IA pour des conseils financiers, selon une enquête CNBC

Un peu plus d’un tiers des adultes américains (37 %) souhaitent utiliser des outils d’IA pour les aider à gérer leur argent, selon l’enquête CNBC. L’enquête, menée par Survey Monkey, révèle également que 11 % des personnes interrogées sont « très intéressées » et que 4 % utilisent déjà des outils d’IA pour gérer leur argent.

La plupart des Américains je n’ai jamais utilisé ChatGPT . La majorité n’est pas non plus intéressée par l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle générative spécifiquement pour les conseils financiers, selon une nouvelle étude. Enquête CNBC sur votre argent – au moins pas encore.

« Quand je ne me sens pas bien, je lève les yeux [symptoms] en ligne avant d’aller chez mon médecin, et je pense que c’est le même genre de chose », a déclaré Keller. « Les gens se sentent à l’aise pour vérifier les informations. »

UN récente enquête du CFP Board ont constaté qu’environ la moitié des adultes (51 %) ont peu ou pas confiance dans les conseils financiers fournis par des outils d’IA, tels que ChatGPT et Google Bard, et seulement 31 % sont à l’aise pour mettre en œuvre les conseils financiers d’un outil alimenté par l’IA générative sans les vérifier auprès d’un autre. source.

« Les planificateurs financiers aident leurs clients à prendre de bonnes décisions financières concernant les choses les plus importantes de leur vie, comme la retraite, l’achat d’une maison, le financement des études universitaires de leurs enfants. [or] démarrer une entreprise », a déclaré le planificateur financier agréé James Lee, fondateur et président de Lee Investment Management à Saratoga Springs, New York.

« Ces conversations se déroulent au cours d’une vie, sont profondément personnelles et on ne peut pas y répondre en tapant simplement une question sur Chat GPT », a déclaré Lee, qui est également président de la Financial Planning Association, la plus grande organisation professionnelle de planificateurs financiers.

L’enquête du CFP Board a également révélé que les investisseurs font davantage confiance aux conseils des outils d’IA après les avoir examinés par un planificateur financier.

« La façon dont j’aime l’expliquer est que jusqu’à ce que mon ordinateur puisse remettre un mouchoir à mon client à travers l’écran de l’ordinateur », a déclaré Lee, « je n’ai pas peur d’être remplacé. »

Correction : Kevin Keller est PDG du CFP Board, une organisation professionnelle de planificateurs financiers certifiés. Des informations incorrectes sont apparues dans une version antérieure de cette histoire.

Connectez-vous à CNBC « L’échange« à 13 h HE aujourd’hui pour voir Mason King of Gestion du capital de Luther Kingqui a obtenu la première place du classement Liste CNBC FA 100 pour la première fois cette année.