3 adolescents ont été tués par balle en Caroline du Sud et un camarade de classe a été arrêté

COLUMBIA, SC (AP) — Deux personnes se sont présentées dans une maison abandonnée où traînaient quatre adolescents et ont ouvert le feu, tuant trois d’entre eux et blessant le quatrième dans une escalade d’une vieille dispute concernant un cambriolage, ont annoncé lundi les autorités de Colombie. Caroline du Sud.

Un élève du lycée Eau Claire, âgé de 17 ans, a été arrêté pour trois chefs de meurtre, un de tentative de meurtre et de possession d’arme lors d’un crime violent, a déclaré lundi le shérif du comté de Richland, Leon Lott, lors d’une conférence de presse. Les autorités recherchent toujours « d’autres personnes », a-t-il déclaré.

Les adolescents tués fréquentaient également le lycée Eau Claire, selon un communiqué de Craig Witherspoon, le surintendant du district. Le seul survivant est allé dans un collège voisin.

Le district a fourni lundi des conseils et une sécurité supplémentaires au lycée en réponse à la « tragédie inimaginable », que Witherspoon a qualifié de « violence armée insensée ».

Les adjoints du shérif ont répondu à la fusillade survenue dimanche peu après 14 heures à Columbia, la capitale de l’État, a indiqué le département du shérif.

Après que les deux tireurs ont ouvert le feu sur la maison, ils ont suivi les victimes alors qu’elles s’enfuyaient vers l’arrière-cour et ont continué à tirer, selon un rapport d’incident expurgé. Cela faisait partie d’un « bœuf » qui, selon Lott, avait commencé il y a deux ans avec un cambriolage.

Trois victimes avaient 16 et 17 ans et sont décédées à l’hôpital, et la quatrième victime, âgée de 14 ans, a été libérée, a indiqué le département du shérif.

Le shérif n’a pas voulu dire comment les armes ont été obtenues. Mais, a-t-il ajouté, trop de propriétaires d’armes à feu de Colombie laissent leurs armes à feu dans les voitures, où elles sont facilement volées. La ville a connu 100 cambriolages de véhicules le week-end dernier, a déclaré Lott.

Lott a déclaré qu’il avait tenu la conférence de presse pour aborder « quelque chose qui semble récurrent » en Colombie et dans tout le pays.

Neuf personnes âgées de 16 à 20 ans ont été blessées dans une fusillade dans un parc ce printemps lors d’un événement impliquant des étudiants des lycées de la région de Columbia, ont indiqué des responsables.

Witherspoon et d’autres élus ont appelé à davantage de programmes extrascolaires de la part des églises, des écoles et des gouvernements. Gretchen Barron, membre du conseil du comté de Richland, a déclaré que les législateurs ne peuvent pas légiférer sur les « bons comportements » et les « choix sains ».

« Nous avons besoin que tout le monde dans le village qui se tient derrière moi et dans le village qui est là-bas écoute cela », a déclaré Lott. « Nous devons faire plus. Cela prouve que nous n’en avons pas fait assez.

The Associated Press