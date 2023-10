BALTIMORE (AP) — Trois adolescents ont été blessés dans une fusillade devant un lycée de l’ouest de Baltimore au moment où les cours commençaient vendredi matin, ont indiqué des responsables.

Cette fusillade s’ajoute à une récente recrudescence de la violence chez les jeunes qui frappe la ville cette année, notamment plusieurs cas d’élèves d’écoles publiques de Baltimore abattus sur ou à proximité de campus de lycées. Cette tendance a persisté même si la violence armée a globalement diminué au cours des derniers mois.

Les victimes de la fusillade de vendredi au lycée technique professionnel Carver ont toutes été blessées, mais leur vie n’est pas en danger, a déclaré le commissaire adjoint de la police de Baltimore, Kevin Jones, lors d’une conférence de presse sur les lieux.

“Il y a eu une bagarre possible, puis il y a eu une décharge d’arme”, a déclaré Jones.

Au lendemain de la fusillade, signalée peu avant 8 heures du matin, des parents affolés se sont rassemblés devant l’école. Beaucoup se sont plaints les uns des autres en attendant que leurs enfants soient licenciés, affirmant que le traumatisme d’une énième fusillade impliquant des jeunes de Baltimore était trop traumatisant. L’école a été libérée tôt à 10h30

“Nous sommes simplement abasourdis en ce moment”, a déclaré Shameka White, qui avait fait renvoyer son fils de l’école mais attendait toujours sa sœur cadette. “C’est un jeu d’attente.”

White a déclaré que les administrateurs de l’école n’étaient pas en mesure de répondre aux questions quant à savoir si sa sœur se trouvait à l’intérieur du bâtiment.

La porte-parole des écoles de la ville de Baltimore, Sherry Christian, a déclaré que les autorités avaient pris contact avec les parents des élèves blessés plus tôt dans la matinée. Elle a déclaré qu’ils avaient également informé tous les parents de Carver du licenciement anticipé via des appels téléphoniques et des e-mails automatisés.

La police de Baltimore a déclaré que deux des victimes étaient des élèves de l’école. Ils ont été transportés à l’hôpital en ambulance tandis qu’une troisième victime arrivait.

Vendredi matin, des bandes jaunes sillonnaient le trottoir devant l’école.

L’école professionnelle est située dans un quartier de l’ouest de Baltimore qui souffre depuis longtemps de cycles de pauvreté, de désinvestissement et de violence. Une fusillade en septembre 2022, également à l’extérieur de Carver, a blessé un autre étudiant.

The Associated Press