3 activités secondaires B2B qui pourraient vous rapporter 100 $ de l’heure ou plus

« Au moins 100 $ » par heure en tant qu’assistant virtuel spécialisé

Alors que les gens pensent souvent à assistants virtuels en tant qu’administrateurs virtuels assumant des tâches telles que la gestion du calendrier et la saisie de données, il peut y avoir beaucoup plus à assistance virtuelle que cela, dit Rewers. « Il y a toute une catégorie d’assistance virtuelle qui se trouve dans cet espace de technologie et de marketing en ligne et c’est très lucratif. »

Vidéo de David Fang Dans ce genre de rôles d’assistance spécialisés, les tâches pourraient consister à « travailler avec les entreprises pour les aider à gérer leur contenu sur leurs blogs ou leurs canaux de médias sociaux, les aider à mettre en place leurs campagnes de marketing par e-mail, à créer leurs sites Web, à gérer tous leurs abonnements en ligne et tous les outils de statistiques qui existent », dit-elle. « Vous parlez souvent d’au moins 100 $ [per hour] et plus » pour ce concert, dit-elle.

« 125 $ à 450 $ de l’heure pour être un coach en leadership »

Le coaching peut aider les entreprises améliorent leurs performances dans divers domaines. « L’un est le coaching en leadership, dit Rewers. Si vous avez été manager ou directeur dans une entreprise, « vous pouvez coacher sur des sujets tels que la présence des dirigeants, la prise de décision, la gestion des conflits et l’intelligence émotionnelle », dit-elle. « Vous parlez de 125 $ à 450 $ de l’heure pour être un coach en leadership. » Une autre option est le coaching d’affaires, dit-elle. « Dites que vous étiez directeur de restaurant. Vous pouvez coacher d’autres [restaurants] sur la façon de réussir. Si vous avez travaillé à l’intérieur d’un magasin, vous pouvez coacher d’autres propriétaires de boutique. » Repensez à votre expérience de travail et réfléchissez aux domaines dans lesquels vous pourriez avoir la bonne expertise pour le coaching d’affaires ou de leadership. Ensuite, regardez en ligne pour voir combien les entraîneurs dans ces domaines facturent et comment ils s’y prennent.

Il y a beaucoup de gens qui ont été des professionnels qui devraient vraiment se pencher sur une activité d’entreprise à entreprise. Angélique Rewers Fondateur de L’Agent Corporatif

Atelier de consultation « 2 500 $ à 5 000 $ pour une demi-journée »

Un consultant conseille les entreprises sur leurs activités. « Vous venez vraiment en tant que partenaire stratégique pour la résolution de problèmes », déclare Rewers. « Toute personne qui quitte son poste professionnel peut être consultante sur la chose exacte qu’elle venait de faire », dit-elle. « Si vous travailliez dans le service client ou si vous étiez responsable du service client, vous pouvez être consultant en service client. Si vous avez travaillé dans les communications d’entreprise, les ressources humaines ou la gestion des installations, vous pouvez être consultant sur ce même sujet. » Vous n’aurez peut-être même pas besoin d’être sur place. Les consultants organisent souvent des ateliers virtuels, dit Rewers. « Les entreprises font venir des tonnes d’experts et de conférenciers externes, parfois juste pour rejoindre une session Zoom pour aussi peu que 30 minutes », dit-elle. « Vous pouvez facturer 2 500 $ à 5 000 $ pour un atelier d’une demi-journée sur quelque chose que vous connaissez», dit-elle. De plus, « vous le construisez une fois et vous le vendez encore et encore ». Vidéo de Stephen Parkhurst

Fixez des limites et « traitez-le comme une entreprise »