Le Nasdaq a fait des montagnes russes en 2023, atteignant des sommets incroyables et des creux effrayants. À partir d’aujourd’hui, le célèbre indice technologique est en baisse de 12 % par rapport à son récent sommet. Dans l’ensemble, l’indice a gagné plus de 22 % depuis le début de l’année, surperformant le S&P500 et le Moyenne industrielle Dow Jones. Cependant, cela implique également qu’un certain nombre de valeurs technologiques sont devenues largement surévaluées et devraient être vendues immédiatement. Vous trouverez ci-dessous trois de ces actions technologiques surévaluées.

BILL Holdings (BILL)

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Les petites et moyennes entreprises (PME) qui cherchent à créer des modèles de revenus récurrents ont probablement déjà entendu parler de BILL Titres en portefeuille (NYSE : FACTURE ). Cette plate-forme basée sur le cloud permet d’automatiser le processus de facturation et de gestion des revenus pour un certain nombre d’entreprises. L’entreprise aide également ses clients dans la gestion des comptes clients et des comptes créditeurs. Les entreprises peuvent notamment utiliser la plateforme BILL pour générer des factures, encaisser des paiements, comptabiliser leurs revenus et se conformer aux normes comptables. Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent la transformation numérique, BILL a, à son tour, a bénéficié d’une forte demande pour ses services avec une croissance annuelle impressionnante des revenus depuis 2019.

Malheureusement, BILL souffre déjà d’une croissance lente de sa clientèle en raison de son orientation historique vers les PME. La croissance d’une année sur l’autre du chiffre d’affaires trimestriel en 2023 est inférieure aux mesures de croissance à trois chiffres déclarées par la société en 2022. De plus, malgré une croissance plus lente, BILL se négocie toujours à un niveau élevé. valorisation gonflée de 56,6x l’EBITDA prévisionnel. À moins que la croissance ne reprenne à court terme, il est difficile de justifier le maintien de BILL pour le moment.

Monday.com (MNDY)

Source : monticello / Shutterstock.com

lundi.com (NASDAQ : MNDY ) est une autre société de logiciels basée sur le cloud qui propose une plate-forme de gestion de projets, de flux de travail et d’équipes. Work OS de MNDY est un système d’exploitation de travail visuel basé sur le cloud composé de composants modulaires utilisés pour créer des applications logicielles et des outils de gestion du travail. L’éditeur de logiciels a rassemblé une clientèle large et diversifiée, couvrant divers secteurs et régions. Cependant, le stock est également extrêmement cher, commerce à plus de 132x les bénéfices prévisionnels.

De plus, opérer dans un espace encombré et compétitif n’a pas non plus amélioré les perspectives de Monday.com. La plateforme logicielle concurrence directement ou indirectement d’autres outils de gestion du travail, notamment ceux de Microsoft (NASDAQ : MSFT ), Atlassien (NASDAQ : ÉQUIPE ) et Asanas (NYSE : ASAN ), ainsi que des acteurs plus petits tels que Feuille intelligente (NYSE : SMAR ) et Écrire. Alors que la croissance des revenus commence à ralentir considérablement en 2023, je pense qu’il est prudent de dire que Monday.com est certainement surévalué à ce stade, et les investisseurs actuels devraient envisager de vendre.

Sprout Social (SPT)

Source : Shutterstock

Sprout Social (NASDAQ : SPT ) est une société de logiciels basée sur le cloud qui fournit des outils de gestion et d’analyse des médias sociaux. Alors que les médias sociaux ont enveloppé à la fois les interactions sociales et le commerce, Sprout Social a pu entretenir une clientèle fidèle et croissante, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises qui ont de plus en plus exploité ces plateformes pour vendre des produits et services.

Malgré tout cela, Sprout Social n’est pas encore rentable et se négocie donc à des multiples de valorisation absurdes. De plus, alors que les marges brutes ont historiquement atteint en moyenne plus de 75 %, les marges d’EBITDA de la plateforme logicielle de médias sociaux ont continué d’osciller en territoire négatif. Les investisseurs devraient exiger une augmentation significative des marges et des améliorations de la croissance des revenus avant de décider d’investir dans Sprout.

À la date de publication, Tyrik Torres ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.