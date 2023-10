Cloud computing, intelligence artificielle, systèmes autonomes et autres innovations émergentes qui remodèlent nos vies et nos économies restent un point central pour les investisseurs en quête d’une croissance robuste. Alors que les valeurs technologiques de pointe innovent constamment, l’allocation au secteur est obligatoire.

Cependant, une innovation rapide entraîne également des perturbations massives. En effet, certains opérateurs historiques sont confrontés à la concurrence de nouveaux entrants dotés de technologies supérieures. Dans le même temps, certains petits acteurs manquent de taille et de répartition pour rivaliser Grande technologie. Les investisseurs savent être sélectifs, choisissant ceux qui disposent d’avantages concurrentiels stratégiques ou dont les marchés totaux adressables se développent rapidement.

Du marché en pleine croissance des semi-conducteurs automobiles aux plateformes de données cloud et aux logiciels de niche, les entreprises suivantes illustrent le summum de l’évolution technologique. Examinons trois valeurs technologiques à envisager d’ajouter à votre portefeuille.

Semi-conducteurs NXP (NXPI)

Basé aux Pays-Bas Semi-conducteurs NXP (NASDAQ : NXPI ) produit des semi-conducteurs pour diverses applications automobiles, notamment des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), les réseaux de véhicules, l’accès sécurisé des voitures et le cockpit.

Le nombre de semi-conducteurs par véhicule augmente en raison de la sécurité avancée, de la connectivité, des applications multimédias et de la standardisation des options haut de gamme dans la plupart des véhicules. KPMG estimations que le marché des semi-conducteurs automobiles peut croître à un AGR composé de 7,7 %, pour atteindre 200 milliards d’ici 2040.

Dans T2 2023, NXPI a généré plus de 56 % de son chiffre d’affaires sur son segment automobile. La société a été honorée en tant que leader des semi-conducteurs automobiles et continue de remporter des accords avec des constructeurs automobiles tels que NIO (NYSE : NIO ).

Au-delà de l’automobile, NXP est un leader dans les technologies de communication en champ proche qui sont cruciales pour les paiements mobiles et comptent Pomme (NASDAQ : AAPL ) en tant que client clé.

Dans le cadre de ses activités industrielles et Internet des objets (IdO), il fournit des processeurs intégrés et des MCU pour diverses applications. De plus, il reste un fournisseur majeur de puces pour les infrastructures de communication, telles que les amplificateurs utilisés dans les équipements 5G.

Bien que l’industrie et l’IoT aient diminué de 19 % sur un an (YOY), ils ont augmenté de 15 % d’un trimestre à l’autre (QQQ). Pendant ce temps, l’automobile a poursuivi son impressionnant record, en hausse de 9 % sur un an. Il est temps d’acheter l’une des principales actions technologiques à un prix bon marché 16 fois supérieur aux bénéfices courants.

Flocon de neige (NEIGE)

Flocon de neige (NYSE : NEIGE ) est bien placé pour capter une part significative du cloud computing et Analyse des données espace. De plus, les applications d’IA collecteront et analyseront davantage de données, ce qui présentera un vent favorable.

Le lac de données et la plateforme d’entrepôt Snowflake permettent aux entreprises de créer et d’interroger des informations à partir de leurs données. Les entreprises clientes s’abonnent à ses services d’analyse de données pour réaliser des économies significatives.

Depuis ses débuts publics, Snowflake a démontré une croissance robuste, avec un chiffre d’affaires composé de 82 % au cours des trois dernières années. En plus d’acquérir de nouveaux clients, elle a élargi les relations avec les clients existants. Le taux de rétention net de l’entreprise était impressionnant de 142 % au cours de la période dernier trimestresoulignant la valeur qu’il offre à sa base d’utilisateurs.

Snowflake dispose d’une piste de croissance massive, favorisant les partenariats avec les principaux fournisseurs de cloud, notamment AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform. Ces relations valident la proposition de valeur de Snowflake et lui permettent d’atteindre une clientèle plus large.

Les analystes considèrent ce titre comme un bénéficiaire de l’IA. Baird récemment réitéré leur note de surperformance sur le titre. Leur objectif de prix de 200 $ présente une hausse de plus de 30 % par rapport aux niveaux actuels.

Roper Technologies (ROP)

Après des résultats impressionnants au troisième trimestre, Technologies Roper (NASDAQ : ROP ) est une entreprise de logiciels diversifiée opérant sur divers marchés de niche. ROP fournit des solutions spécialisées en matière de logiciels d’application, de logiciels réseau et de technologie. Leurs produits sont souvent essentiels à la mission, ce qui se traduit par une clientèle fidèle et des sources de revenus récurrentes.

Au fil des années, Roper est devenue une machine génératrice de liquidités grâce à des acquisitions de logiciels de niche à forte marge et à la cession de ses activités industrielles les moins rentables. Notamment, la société a maintenu des marges d’EBITDA ajusté, parmi les meilleures du secteur, de plus de 40 %. Cette génération de liquidités fournit les ressources nécessaires pour poursuivre des acquisitions stratégiques et investir dans des initiatives de croissance.

Roper Technologies a rapporté un excellent T3 2023, avec un chiffre d’affaires total en hausse de 16 % sur un an et un chiffre d’affaires organique en hausse de 6 %. La direction a poursuivi son palmarès en matière d’acquisitions.

« Nous avons déployé 2,0 milliards de dollars dans des acquisitions de logiciels verticaux au cours du troisième trimestre, mises en évidence par Syntellis Performance Solutions, qui a été combinée avec notre activité Strata Decision Technology », a déclaré le PDG Neil Hunn.

Aujourd’hui, ROP est une entreprise de logiciels à marge élevée qui se négocie à 27 fois les bénéfices prévisionnels, un multiple raisonnable pour l’une des principales valeurs technologiques.

