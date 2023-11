3 actions technologiques cotées à l’achat offrant de bonnes perspectives

Le secteur technologique est l’un des secteurs favoris des investisseurs, connu pour sa croissance robuste et ses gains démesurés pour les actionnaires. Et en 2023, cela a été précisément le cas, avec des valeurs technologiques qui ont rebondi de manière considérable dans un contexte de changement de sentiment positif.

Pour ceux qui souhaitent s’exposer au secteur, trois actions – Meta Platforms META, Vertiv VRT et NetEase NTES – pourraient toutes être envisagées. Tous les trois affichent un classement Zacks favorable et affichent des trajectoires de croissance positives, une combinaison puissante.

Examinons chacun de plus près.

Métaplateformes

Les actions META ont été très performantes au cours de leur « année d’efficacité », en hausse de plus de 160 % depuis le début de l’année et bénéficiant d’une dynamique post-bénéfice constante. L’amélioration de l’efficacité de l’entreprise a conduit à des résultats trimestriels robustes, ce qui a amené les analystes à réviser leurs estimations de bénéfices dans tous les domaines.

Source de l’image : Zacks Investment Research

Concernant la publication trimestrielle la plus récente, la société a enregistré un dépassement positif de 21 % par rapport à l’estimation du BPA du consensus Zacks et a enregistré des revenus 2 % supérieurs aux attentes, reflétant des taux de croissance d’une année sur l’autre de 165 % et 23 %, respectivement.



Source de l’image : Zacks Investment Research

En outre, les utilisateurs actifs quotidiens de sa famille d’applications – Instagram, WhatsApp, Messenger, Threads et Facebook – totalisaient 3,1 milliards en moyenne, soit une hausse de 7 % par rapport à l’année dernière. META a également poursuivi ses mesures de réduction des coûts, ses effectifs ayant diminué de 24 % d’une année sur l’autre pour atteindre environ 66 000 personnes.

Les actions META ne sont pas chères compte tenu de la croissance prévue de la société, avec des bénéfices qui devraient grimper de 43 % au cours de l’année en cours (exercice 23) grâce à des ventes en hausse de 14 %. En regardant un peu plus loin, les estimations consensuelles pour l’exercice 24 suggèrent actuellement une hausse supplémentaire de 23 % des bénéfices associée à une augmentation des ventes de 13 %.

Les actions se négocient actuellement à un multiple des bénéfices prévisionnels (F1) de 22,3X, légèrement en dessous de la médiane quinquennale de 23,1X. Au cours de la même période de cinq ans, les actions se sont négociées jusqu’à 37,0X.



Source de l’image : Zacks Investment Research

NetEase

NetEase, actuellement Zacks Rank #1 (Strong Buy), est une société chinoise de technologie Internet engagée dans le développement d’applications, de services et d’autres technologies. La tendance aux révisions a été particulièrement notable pour l’exercice en cours, en hausse de 40 % depuis novembre de l’année dernière.



Source de l’image : Zacks Investment Research

Gardez un œil sur la prochaine sortie de la société attendue le 16 novembreèmecar l’estimation du BPA du consensus Zacks de 1,65 $ suggère une croissance de 4 % et a été augmentée de 12 % depuis la mi-août seulement.



Source de l’image : Zacks Investment Research

En plus de l’exposition technologique, les actions NTES versent également un solide dividende, avec un rendement annuel respectable de 1,9 %. Et la société a montré son engagement à récompenser de plus en plus ses actionnaires, avec un taux de croissance annualisé du dividende de 27 % sur cinq ans.

Veuillez noter que le tableau ci-dessous est sur une base annuelle.



Source de l’image : Zacks Investment Research

Comme META, la société a de belles perspectives de croissance, avec des estimations consensuelles pour son exercice en cours (FY23) suggérant une croissance des bénéfices de 40 % associée à une augmentation des ventes de 2 %.

Vertiv

Vertiv est un leader mondial dans la conception, la construction et la maintenance d’infrastructures critiques qui permettent des applications vitales pour les centres de données. La société est le seul fournisseur d’infrastructures de centres de données purement capable de fournir tout le spectre des technologies thermiques et électriques.

Comme celles ci-dessus, l’action affiche un classement Zacks n°1 favorable (achat fort), les analystes révisant de manière haussière leurs estimations de bénéfices pour l’année en cours.



Source de l’image : Zacks Investment Research

Des résultats trimestriels meilleurs que prévu ont aidé les actions à fondre à la hausse depuis le début de l’année, le marché réagissant positivement à chacune de ses trois dernières publications. En fait, Vertiv a dépassé l’estimation EPS du consensus Zacks de 28 % en moyenne au cours de ses quatre dernières versions.



Source de l’image : Zacks Investment Research

Il est facile de comprendre pourquoi les analystes sont devenus optimistes à l’égard de l’entreprise, en particulier si l’on considère la demande à long terme entourant l’infrastructure numérique, alors que nous continuons à naviguer dans le paysage passionnant de l’intelligence artificielle. Actuellement, les attentes consensuelles pour l’année en cours (FY23) suggèrent une croissance des bénéfices de 220 % sur des ventes en hausse de 20 %.

Conclusion

Les valeurs technologiques sont devenues des incontournables des portefeuilles, attirant constamment l’attention des investisseurs grâce à leurs caractéristiques de croissance explosive qui conduisent souvent à une surperformance des actions.

Et pour ceux qui recherchent quelques actions du secteur qui valent le détour, les trois ci-dessus – Meta Platforms META, Vertiv VRT et NetEase NTES – méritent attention. Tous les trois affichent un classement Zacks favorable avec des trajectoires de croissance positives, le premier reflétant l’optimisme des analystes.

