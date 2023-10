Le Nasdaq Composite a connu une forte reprise en 2023. Aujourd’hui, le célèbre indice à forte composante technologique est en baisse de 10 % par rapport à son récent sommet, mais depuis le début de l’année, l’indice a gagné plus de 22 % depuis le début de l’année, surperformant ses pairs, le S&P500 et le Moyenne industrielle Dow Jones. Ce ralentissement a conduit à l’émergence de ces valeurs technologiques bon marché.

Cependant, une reprise soutenue de plusieurs valeurs technologiques implique que nombre d’entre elles sont devenues largement surévaluées. Il est donc important que les investisseurs soient sélectifs et recherchent des actions technologiques offrant des valorisations attrayantes, des fondamentaux solides et des avantages concurrentiels.

Vous trouverez ci-dessous trois actions technologiques bon marché qui valent la peine d’être achetées maintenant.

Premier Solaire (FSLR)

Cependant Premier solaire (NASDAQ : FSLR ) est un fabricant de panneaux solaires. La technologie unique de couches minces de l’entreprise, qui offre des coûts inférieurs et un rendement plus élevé que les panneaux conventionnels à base de silicium, figure sur cette liste. Étant verticalement intégrée, First Solar peut contrôler chaque étape du processus de production, de la fabrication des panneaux solaires à la fourniture de systèmes solaires de bout en bout. Cette intégration verticale permet à l’entreprise de maintenir un contrôle de qualité, de réduire les coûts et d’assurer un processus transparent pour ses clients à l’échelle mondiale.

Plusieurs tendances séculaires ont stimulé la croissance de First Solar au cours de la dernière décennie, notamment une transition plus large vers les énergies renouvelables et, plus récemment, la loi sur la réduction de l’inflation d’août 2022, qui a étendu le crédit d’impôt fédéral à l’investissement (ITC) pour les projets solaires à 26 % grâce à 2025. Les résultats de la société au deuxième trimestre ont permis à First Solar de faire état d’une croissance plus robuste des revenus et du BPA d’une année sur l’autre, ce qui indique qu’il existe toujours une forte demande pour ses produits de base.

Alors que First Solar est commerce à seulement 14,2x les bénéfices prévisionnels, les investisseurs souhaitant réaliser un investissement prometteur dans des actions solaires en 2023 devraient être intéressés.

Kyndryl Holdings (KD)

Issu de IBM (NYSE : IBM ) en novembre 2021, Kyndryl Holdings (NYSE : KD ) est une entreprise relativement nouvelle avec beaucoup de potentiel. La société fournit des services d’infrastructure gérés aux entreprises clientes de divers secteurs et régions. L’entreprise a pour objectif d’aider ses clients à moderniser leurs systèmes informatiques et à optimiser leurs coûts tout en renforçant leur sécurité.

Kyndryl est sous-évalué du point de vue de la rentabilité. Actuellement, la société de services d’infrastructure informatique se négocie à 2,8x l’EBITDA à terme. Même si le secteur des services technologiques, en général, a connu une période difficile cette année en termes d’acquisition de nouveaux clients et d’expansion de la part de portefeuille avec les clients existants, ces caractéristiques de l’environnement macroéconomique actuel ne le resteront pas longtemps. Par conséquent, les investisseurs devraient être impatients de se lancer dans les actions de Kyndryl tant que sa valorisation reste bon marché.

InterDigital (IDCC)

InterDigital (NASDAQ :IDCC) est l’un des principaux innovateurs et concédants de licences de technologies sans fil, telles que la 5G, le Wi-Fi et l’IoT. L’entreprise possède plus de 27 500 brevets et des demandes de brevet dans le monde entier, couvrant des aspects clés des communications et des réseaux sans fil. InterDigital génère des revenus en concédant ses brevets sous licence aux fabricants d’appareils, aux opérateurs de réseaux et aux fournisseurs de plates-formes.

La société dispose d’un modèle commercial à marge élevée et générateur de trésorerie, qui engage des dépenses d’exploitation et des dépenses en capital minimes. InterDigital a généré 535,8 millions de dollars de revenus au cours des douze derniers mois. Les marges ont également été solides, dépassant 85 % au cours des deux derniers trimestres. Enfin, InterDigital négocie un EBITDA à terme de 9,0x, ce qui devrait être attractif pour les investisseurs car les multiples commerciaux se sont déjà beaucoup appréciés depuis le début de l’année.

