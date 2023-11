3 actions technologiques à haut rendement à acheter en novembre

De nombreuses actions à dividendes ont perdu un peu de leur attrait au cours de l’année écoulée, la hausse des taux d’intérêt ayant fait grimper les rendements des certificats de dépôt et des bons du Trésor américain à plus de 5 %. De nombreux investisseurs pourraient considérer comme une stratégie prudente de vendre certaines de leurs actions et d’acheter des titres à revenu fixe, alors que les vents contraires macroéconomiques et géopolitiques continuent de secouer les marchés boursiers.

Mais pour les investisseurs qui souhaitent ignorer le bruit à court terme et conserver leurs actions pendant quelques années supplémentaires, il est plus logique d’investir dans des actions à dividendes, car elles surperforment traditionnellement les investissements à revenu fixe sur le long terme.

En effet, les actions de sociétés bien gérées ont tendance à s’apprécier progressivement et leurs dividendes réinvestis aident votre portefeuille à croître au fil du temps pour générer des rendements totaux plus importants. Les investisseurs qui souhaitent poursuivre cette stratégie devraient envisager d’acheter dès maintenant ces trois actions à dividendes de premier ordre : AT&T (T. -0,82%), Verizon (VZ -1,05%)et Intel (INTC -0,17%).

1. AT&T

Au cours des deux dernières années, AT&T a séparé DirecTV, WarnerMedia et ses autres actifs médiatiques plus petits pour se concentrer sur la croissance de son activité principale de télécommunications. L’activité mobilité de l’entreprise, qui représente désormais l’essentiel de son chiffre d’affaires, a ajouté 2,9 millions d’abonnés à la téléphonie postpayée en 2022 et 1,2 million d’abonnés au cours des trois premiers trimestres 2023.

L’activité filaire d’AT&T est en difficulté en raison de la perte continue de clients professionnels, mais elle compense une partie de cette pression en développant son activité filaire grand public avec des réseaux fibre optique à plus haut débit. Son segment fibre a notamment gagné au moins 200 000 ajouts nets par trimestre pendant 15 trimestres consécutifs jusqu’à présent.

En tant qu’entreprise récemment rationalisée, les atouts d’AT&T semblent compenser ses faiblesses. Les analystes s’attendent à ce que le chiffre d’affaires et le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) augmentent respectivement de 1 % et 4 % en 2023. Sur la base de ces attentes, l’action d’AT&T semble très bon marché, se négociant à 6 fois le cours ajusté de cette année. EBITDA.

Les taux de croissance d’AT&T peuvent sembler anémiques, mais l’entreprise s’attend toujours à générer 16,5 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles (FCF) cette année. Cela devrait facilement couvrir ses dividendes, qui se sont élevés à 10 milliards de dollars en 2022. Au cours de son récent cours, il offre un rendement de dividende à terme élevé de 7,1 %. Je pense que la faible valorisation et le rendement élevé d’AT&T devraient limiter son potentiel de baisse et en faire une valeur refuge intéressante si les taux d’intérêt continuent d’augmenter.

2. Verizon

Verizon, homologue d’AT&T, a connu des difficultés en raison de la croissance lente de son activité sans fil au cours des deux dernières années. En 2022, elle n’a gagné que 201 000 abonnés à la téléphonie postpayée. Il a perdu 127 000 de ces abonnés au premier trimestre 2023 et n’a gagné que 8 000 abonnés au téléphone postpayé au deuxième trimestre. Mais au troisième trimestre, elle a finalement à nouveau impressionné le marché en gagnant 100 000 abonnés postpayés.

La croissance de l’unité commerciale sans fil de Verizon a compensé ses pertes continues d’abonnés sans fil grand public. L’entreprise de télécommunications a également continué à développer ses petites activités de haut débit afin de réduire sa dépendance à l’égard de son activité principale de sans fil. Il a enregistré plus de 400 000 ajouts nets de services à large bande au cours des quatre derniers trimestres consécutifs.

Les analystes s’attendent à une baisse des revenus de Verizon de 3 % en 2023 – principalement en raison de la lente croissance de son activité sans fil au premier semestre – et prédisent que son EBITDA ajusté sera stable. Mais ils s’attendent également à ce que ces deux chiffres augmentent en 2024 à mesure que l’activité sans fil se stabilise.

Les taux de croissance à court terme de Verizon pourraient ne pas être impressionnants, mais ses actions se négocient à seulement 6 fois l’EBITDA ajusté de cette année et versent un rendement de dividende à terme de 7,4 %.

Comme AT&T, Verizon peut facilement couvrir son versement de dividendes. Il s’attend à générer plus de 18 milliards de dollars de FCF en 2023, contre 10,8 milliards de dollars de dividendes en 2022. En bref, Verizon pourrait être un autre grand jeu pour les investisseurs à revenus conservateurs.

3. Intel

Enfin et surtout, les investisseurs qui recherchent un redressement des dividendes devraient examiner de plus près le géant de la fabrication de puces. Intel (INTC -0,17%). Son chiffre d’affaires a diminué d’une année sur l’autre pendant sept trimestres consécutifs dans un contexte de ralentissement des ventes de PC après la pandémie, mais a en fait augmenté de manière séquentielle au cours des deux derniers trimestres.

Cette croissance séquentielle a été alimentée par la reprise de son principal groupe informatique client, qui vend principalement des processeurs x86 pour PC et postes de travail, et par l’expansion de son plus petit groupe de services de fonderie, qui a pris davantage de commandes de fabrication auprès de fabricants de puces sans usine. Cette croissance suggère fortement que le ralentissement cyclique des ventes de PC touche à sa fin.

Les marges brutes de l’entreprise sont également restées stables au cours de l’année écoulée et ses marges d’exploitation ont augmenté.

Intel a réduit son dividende de moitié plus tôt cette année afin de libérer des liquidités pour l’expansion de la fonderie. En conséquence, son rendement en dividendes de 1,3 % peut sembler un peu faible pour la plupart des investisseurs à revenus.

Mais à mesure que les perspectives à court terme d’Intel s’améliorent et que son FCF augmente à nouveau, il y a de fortes chances qu’Intel augmente à nouveau ses paiements. L’action d’Intel semble également toujours raisonnablement valorisée par rapport à ses pairs, s’échangeant à 21 fois les bénéfices prévisionnels.

En d’autres termes, cela pourrait être une excellente occasion d’acheter une action autrefois à haut rendement avant qu’elle ne recommence à verser des dividendes élevés.