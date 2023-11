3 actions technologiques à acheter dans la « zone verte »

Avec la reprise récente des plus grands noms du secteur technologique, vous pourriez être curieux de savoir quelles sont les actions technologiques à acheter.

Une façon de commencer est d’utiliser TradeSmith. TradeSmith offre aux investisseurs des outils précieux pour déterminer les actions à acheter. Un bon exemple est sa fonction d’indicateur de santé. Cet indicateur complet donne une image globale de la santé actuelle d’un stock.

Grâce à cette métrique, vous pouvez rapidement trouver des opportunités potentielles à explorer. Décomposé en trois « zones » (verte, jaune et rouge), vous aurez une idée générale quant à savoir s’il est préférable d’être haussier, baissier ou neutre sur un titre particulier.

Comme vous l’avez peut-être deviné, les actions de la « zone verte » se comportent bien, et rien n’indique que la tendance soit sur le point de changer.

Une action de la « zone jaune » a corrigé de plus de 50 % de son quotient de volatilité (VQ), une mesure exclusive de TradeSmith qui permet de mesurer le risque d’une action. Lorsqu’une action de votre portefeuille passe du vert au jaune, le moment est peut-être bien choisi pour réévaluer l’opportunité de maintenir la position.

Les actions entrant dans la « zone rouge » ont subi une correction supérieure à leur quotient de volatilité calculé. VQ peut être utile lors de l’ajout de stop loss à vos positions. Considérez tout mouvement dans la « zone rouge » comme un signe d’avertissement pour quitter votre position pour le moment.

Ces trois valeurs technologiques à acheter se trouvent actuellement dans la « Zone verte ».

Pomme (AAPL)

Source : sylv1rob1 / Shutterstock.com

Pomme (NASDAQ :AAPL), l’une des principales valeurs technologiques à acheter, est récemment devenue l’une des valeurs de la « Zone verte », après être entrée dans la « Zone verte » il y a un peu plus d’une semaine. Les actions du fabricant d’iPhone ont initialement chuté début novembre, après la publication des résultats du trimestre se terminant le 30 septembre 2023.

Surtout, en raison de la société des prévisions décevantes pour le trimestre en cours. Cependant, depuis lors, l’action AAPL a repris une trajectoire ascendante, ce qui suggère que les investisseurs se concentrent désormais davantage sur les solides résultats du géant de la technologie et sur la perspective d’une demande pour les produits et services de l’entreprise qui continue de rebondir.

Comme l’a expliqué le PDG Tim Cook dans la publication des résultats, Apple a rapporté Ventes record d’iPhone et de services pour le trimestre. Le bénéfice par action a bondi de 13 % sur un an et les résultats est arrivé en avance sur les prévisions du côté des ventes. Le quotient de volatilité de TradeSmith pour AAPL est de 22,3 %, ce qui en fait une action à risque moyen.

Salesforce (CRM)

Source : Photographies diverses / Shutterstock.com

Force de vente (NYSE :GRC) est en « Zone Verte » depuis plus de cinq mois. Comme d’autres valeurs technologiques, les actions du fournisseur de logiciels d’entreprise ont légèrement reculé à la fin de l’été et au début de l’automne, alors que les préoccupations macroéconomiques telles que les taux d’intérêt élevés et une éventuelle récession en 2024 pesaient sur les marchés.

Pourtant, avec le retour de la confiance des investisseurs, l’action CRM a commencé à remonter vers son plus haut niveau sur 52 semaines. Les prochains résultats de Salesforce pourraient être de bon augure pour les actions d’ici. Pourquoi? Même si les analystes ont déjà ont augmenté leurs prévisions pour le dernier trimestrela société pourrait encore annoncer un bénéfice supérieur.

Si Salesforce dépasse ces prévisions, fournit une révision à la hausse de ses prévisions pour l’année entière ou dévoile plus de détails sur ses efforts pour capitaliser sur les tendances génératives de l’IA, les tendances actuelles des prix pourraient se poursuivre après les bénéfices. Le quotient de volatilité de TradeSmith pour CRM est de 28,47 %, ce qui en fait une action à risque moyen.

Yelp (Yelp)

Source : BigTunaOnline / Shutterstock.com

Japper (NYSE :JAPPER) est en « Zone Verte » depuis plus de cinq mois. Jusqu’à présent cette année, les actions de l’opérateur de portail d’avis de consommateurs ont enregistré de solides performances, ce qui en a fait l’une des valeurs technologiques à acheter. Cela fait suite à une longue période de sous-performance en 2021 et 2022.

Qu’est-ce qui a motivé cette solide performance de l’action YELP en 2023 ? Alors qu’au début, nous zoomions plus haut après l’émergence de l’implication des investisseurs activistes dans le stock en mai, le rapport de de solides résultats trimestriels et des mises à jour des perspectives ont contribué à prolonger ce rassemblement.

Même si YELP a augmenté d’environ 60 % depuis le début de l’année, compte tenu de l’amélioration des résultats, d’une valorisation relativement faible (13 fois les bénéfices prévisionnels) et de la pression continue de l’activiste mentionné ci-dessus pour vendre l’entreprise, les tendances actuelles pourraient se poursuivre. Le quotient de volatilité de TradeSmith pour YELP est de 31,66 %, ce qui en fait une action à haut risque.

Le membre de l’équipe de recherche de TradeSmith principalement responsable de cet article ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.