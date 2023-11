3 actions de divertissement pour garantir les bénéfices de novembre

Avec la demande croissante des consommateurs et l’utilisation de technologies de pointe, le secteur du divertissement est bien placé pour faire face aux éventuels vents contraires macroéconomiques. Par conséquent, il pourrait être judicieux de détenir des actions de divertissement fondamentalement solides, Boyd Gaming Corporation (BYD), Golden Entertainment, Inc. (GDEN) et International Game Technology PLC (IGT).

Avant d’approfondir leurs fondamentaux, discutons de ce qui se passe dans l’industrie du divertissement.

Les innovations en matière de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de plateformes de streaming et d’affichages haute définition ont transformé la façon dont les gens consomment du divertissement. Ces avancées technologiques ont amélioré l’expérience visuelle, créé de nouvelles opportunités pour les créateurs de contenu et accru la portée mondiale du contenu, autant d’éléments qui ont alimenté la croissance du secteur.

Le marché mondial du jeu en ligne devrait croître à un rythme TCAC de 12,6 % jusqu’en 2028. Cette croissance peut être attribuée à l’adoption croissante des smartphones et de la connectivité Internet dans le monde. De plus, la légalisation des jeux d’argent en ligne dans plusieurs pays contribue également à l’expansion du marché.

Selon Statista, les revenus totaux du marché du divertissement devraient augmenter à un rythme TCAC de 11,4 % pour atteindre 53,13 milliards de dollars d’ici 2027. De plus, l’intérêt des investisseurs pour les actions de jeux est évident à travers les rendements de 10,6 % de l’ETF VanEck Vectors Video Gaming and eSports (ESPO) au cours des neuf derniers mois.

Compte tenu de ces tendances favorables, jetons un coup d’œil aux fondamentaux des trois meilleures actions Divertissement – ​​Casinos/Jeux, en commençant par le numéro 3.

Action n°3 : Boyd Gaming Corporation (BYD)

BYD fonctionne comme une société de jeux multi-juridictionnelle. Elle opère à travers trois segments : les locaux de Las Vegas ; Centre-ville de Las Vegas ; et Midwest et Sud. L’entreprise possède et exploite également une agence de voyages.

Le multiple EV/EBITDA prévisionnel de BYD de 7,24 est inférieur de 22,1 % à la moyenne du secteur de 9,29. Son multiple EV/EBIT à terme de 9,39 % est inférieur de 26,7 % à la moyenne du secteur de 12,80.

La marge bénéficiaire nette de BYD sur les 12 derniers mois, de 18,89 %, est 346,4 % supérieure à la moyenne du secteur de 4,23 %. Ses 12 derniers mois ROUTE de 11,09 %, soit 188,1 % de plus que la moyenne du secteur de 3,85 %.

Pour le troisième trimestre fiscal, qui s’est terminé le 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires total de BYD a augmenté de 3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 903,16 millions de dollars. Le bénéfice net de la société s’est élevé à 199,73 millions de dollars et à 1,93 $ par action.

Le total du passif courant de BYD s’est élevé à 583,42 millions de dollars pour la période terminée le 30 septembre 2023, contre 586,13 millions de dollars pour la période terminée le 31 décembre 2023. Sa dette à long terme, nette des échéances en cours et des frais d’émission de la dette, s’est élevée à 2,86 milliards de dollars, contre 3,01 milliards de dollars pour la même période.

Street s’attend à ce que les revenus de BYD augmentent de 4,3 % sur un an pour atteindre 3,71 milliards de dollars pour l’exercice se terminant en décembre 2023. Son BPA devrait croître de 2,2 % sur un an pour atteindre 6,20 dollars pour la même période. Il a dépassé les estimations du BPA au cours des quatre derniers trimestres. Le titre a gagné 4,1 % depuis le début de l’année pour clôturer la dernière séance de bourse à 56,76 $.

Les notations POWR de BYD reflètent ces perspectives prometteuses. Le titre a une note globale de B, ce qui équivaut à un achat dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR évaluent les actions selon 118 facteurs différents, chacun avec sa propre pondération.

BYD a également une note A pour la qualité et une note B pour la valeur et la dynamique. Il est classé n°5 sur 26 actions dans le secteur du divertissement – ​​Casinos/Jeux de hasard. Cliquez ici pour obtenir les notes POWR supplémentaires pour la croissance, la stabilité et le sentiment pour BYD.

Action n°2 : Golden Entertainment, Inc. (GDEN)

GDEN s’engage dans la propriété et l’exploitation d’une plateforme de divertissement diversifiée aux États-Unis. La société opère à travers cinq segments : Nevada Casino Resorts ; Casinos locaux du Nevada ; Centre de villégiature du casino du Maryland ; Tavernes du Nevada ; et les jeux distribués.

L’EBIT/VEV sur 12 mois de GDEN de 3,89x est 69,6 % inférieur à la moyenne du secteur de 12,80x. Son P/E non-GAAP sur 12 mois de 4,14x est 70,8 % inférieur à la moyenne du secteur de 14,17x.

La marge bénéficiaire nette de GDEN sur les 12 derniers mois, de 25,06 %, est 492,3 % supérieure à la moyenne du secteur de 4,23 %. Son ROCE sur 12 mois glissants de 61,53 % est 450 % supérieur à la moyenne du secteur de 11,19 %.

Au cours du troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, les revenus totaux de GDEN s’élevaient à 257,73 millions de dollars. Son bénéfice d’exploitation a augmenté de 823,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 323,71 millions de dollars. En outre, son bénéfice net et son BPA ont considérablement augmenté par rapport au trimestre de l’année dernière, pour atteindre respectivement 241,22 millions de dollars et 7,84 dollars.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus de GDEN augmentent de 244,2 % d’une année sur l’autre pour atteindre 8,98 $ pour l’exercice se terminant en décembre 2024. Au cours du mois dernier, le titre a gagné 10 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 36,74 $.

Il n’est pas surprenant que GDEN ait une note globale B, ce qui équivaut à un achat dans notre système de notations POWR. Il a une note B pour la valeur, l’élan et la qualité. Il est classé n°4 dans le même secteur.

Au-delà de ce qui est indiqué ci-dessus, nous avons également évalué GDEN pour la croissance, la stabilité et le sentiment. Obtenez toutes les notes GDEN ici.

Action n°1 : International Game Technology PLC (IGT)

Basée à Londres, au Royaume-Uni, IGT exploite et propose un portefeuille intégré de produits et services de technologie de jeu, notamment des systèmes de loterie en ligne et instantanée, iLottery, l’impression instantanée de billets, des machines de jeux électroniques, iGaming, des paris sportifs, etc. Elle opère dans trois segments : Loterie mondiale ; Jeux mondiaux ; et Numérique et paris.

Le multiple cours/flux de trésorerie à terme d’IGT de 7,06 est inférieur de 18,2 % à la moyenne du secteur de 8,64. Son multiple EV/EBITDA à terme de 6,66 % est inférieur de 28,2 % à la moyenne du secteur de 9,29.

La marge EBIT d’IGT sur 12 mois glissants de 22,96 % est 211,1 % supérieure à la moyenne du secteur de 7,38 %. Sa marge d’EBITDA sur 12 mois glissants de 34,61 % est 213,6 % supérieure à la moyenne du secteur de 11,04 %.

Au cours du troisième trimestre clos le 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires et l’EBITDA ajusté d’IGT se sont élevés à 1,07 milliard de dollars et 433 millions de dollars, en légère hausse de 7,7 % d’une année sur l’autre, respectivement. Son bénéfice d’exploitation total a augmenté de 13,3 % sur un an pour atteindre 239 millions de dollars.

L’estimation consensuelle des revenus de 4,28 milliards de dollars pour l’année se terminant en décembre 2023 représente une augmentation marginale d’une année sur l’autre. Son BPA devrait s’élever à 1,95 $ pour la même période. Les actions d’IGT ont gagné 27,2 % depuis le début de l’année pour clôturer la dernière séance de bourse à 28,85 $.

Les fondamentaux solides d’IGT se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale de B, ce qui équivaut à un achat dans notre système de notation exclusif.

Il est classé premier dans le même secteur. Il a une note B pour le sentiment, la valeur, l’élan et la qualité. Pour voir les notes supplémentaires d’IGT pour la stabilité et la croissance, cliquez ici.

