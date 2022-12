3 accusés du meurtre d’un enfant en bas âge lors d’une fusillade entre gangs en Californie

SAN FRANCISCO (AP) – Un enfant en bas âge de Californie du Nord mortellement touché par une balle perdue alors qu’il dormait dans son siège d’auto l’année dernière a été victime d’une fusillade entre gangs rivaux sur une autoroute, ont déclaré jeudi les procureurs alors qu’ils annonçaient des accusations contre trois personnes.

Le garçon d’un an, Jasper Wu, a été tué le 6 novembre 2021 sur l’Interstate 880 à Oakland lorsque la voiture de sa mère a été prise entre deux feux. Il était à quelques semaines d’avoir 2 ans.

Le bureau du procureur du comté d’Alameda a déposé jeudi des accusations de meurtre contre Trevor Green, Ivory Bivins et Johnny Jackson. Un quatrième suspect, Keison Lee, a été tué dans une autre fusillade le mois dernier.

Les accusés font partie des gangs rivaux Chopper City et Eddy Rock de San Francisco, a déclaré le procureur de district Nancy O’Malley lors d’une conférence de presse jeudi.

Green et Bivins, qui seraient membres du gang de Chopper City, conduisaient une Infiniti le long de l’autoroute, tandis que Jackson et Lee, membres présumés du gang Eddy Rock, étaient dans une Nissan Altima, ont déclaré les procureurs.

Un coup de feu tiré depuis l’Infiniti a raté l’Altima, ont déclaré les procureurs, et a traversé le pare-brise de la voiture de la famille Wu. La balle a été retrouvée logée dans le siège derrière le siège d’auto de Jasper, a déclaré O’Malley.

Green et Bivins sont en détention pour d’autres accusations dans le comté de Contra Costa et seront transférés dans le comté d’Alameda pour cette affaire. Jackson a été arrêté mercredi sur mandat et sera traduit en justice vendredi.

Il n’était pas immédiatement clair si les suspects avaient des avocats qui pourraient parler en leur nom.

The Associated Press