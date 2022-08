3 accusés d’avoir tué le gangster de Boston James ‘Whitey’ Bulger en 2018

Trois hommes, dont un tueur à gages de la mafia, ont été inculpés du meurtre en prison en 2018 du célèbre patron du crime de Boston, James “Whitey” Bulger, a annoncé jeudi le ministère américain de la Justice.

La mort de Bulger a soulevé des questions sur la raison pour laquelle le “vif d’or” connu a été placé dans la population générale de la prison de Virginie-Occidentale au lieu d’un logement plus protecteur.

Les hommes – Fotios “Freddy” Geas, 55 ans, Paul J. DeCologero, 48 ans, et Sean McKinnon, 36 ans – ont été accusés de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré. Les procureurs allèguent que Geas et DeCologero ont frappé Bulger à la tête à plusieurs reprises, causant sa mort. McKinnon est accusé séparément d’avoir fait de fausses déclarations à un agent fédéral.

Bulger, qui dirigeait la mafia majoritairement irlandaise à Boston dans les années 1970 et 1980, a servi d’informateur du FBI qui a dénoncé le principal rival de son gang, selon le bureau. Il est ensuite devenu l’un des fugitifs les plus recherchés du pays. Bulger a fermement nié avoir jamais été un informateur du gouvernement.

Les autorités n’ont pas révélé de mobile possible pour le meurtre de Bulger, survenu quelques heures après son transfert à l’USP Hazelton en Virginie-Occidentale depuis une prison de Floride. Il purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour 11 meurtres et autres crimes.

Bulger, à droite, est escorté d’un hélicoptère de la Garde côtière américaine jusqu’à un véhicule en attente dans un aéroport de Plymouth, Mass., après avoir assisté à des audiences devant un tribunal fédéral à Boston. (Stuart Cahill/Fichier/The Boston Herald/The Associated Press)

Geas et DeCologero sont également accusés devant le tribunal fédéral de Virginie-Occidentale d’avoir aidé et encouragé un meurtre au premier degré, ainsi que des voies de fait entraînant des lésions corporelles graves. Geas fait face à une accusation distincte de meurtre par un détenu fédéral purgeant une peine à perpétuité.

“Dans la plus vraie des ironies, la famille de Bulger a subi la douleur et les traumatismes atroces que leur parent a infligés à beaucoup trop de personnes, et le système judiciaire vient maintenant à leur aide”, a déclaré l’avocate américaine du Massachusetts, Rachael Rollins, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Geas, qui, selon les autorités, était un tueur à gages de la mafia, est toujours en prison à Hazelton. DeCologero est détenu dans une autre prison fédérale. McKinnon a été libéré de prison le mois dernier après avoir plaidé coupable en 2015 pour avoir volé des armes à feu à un marchand d’armes à feu. Il était en liberté sous surveillance fédérale lorsque l’acte d’accusation a été prononcé et a été arrêté jeudi en Floride.

Un véhicule avec des impacts de balles et du verre brisé qui a été montré aux jurés qui entendent le procès pour racket et meurtre de Bulger est vu sur cette photo non datée fournie par le bureau du procureur américain en juin 2013. (Bureau du procureur américain/Handout/Reuters)

Geas et DeCologero ont été identifiés comme suspects peu de temps après la mort de Bulger, selon les responsables de l’application des lois à l’époque, mais ils sont restés non inculpés alors que l’enquête traînait en longueur pendant des années.

La famille de Bulger a poursuivi le Bureau fédéral des prisons et 30 employés anonymes du système pénitentiaire pour sa mort, alléguant qu’il semblait que le gangster avait été “délibérément envoyé à sa mort”. Un juge fédéral a rejeté la poursuite de la famille en janvier.

Hank Brennan, qui représentait Bulger et sa famille, a accusé le ministère de la Justice d’avoir attendu pour porter plainte après le rejet de la poursuite de la famille pour éviter que des informations ne soient publiées dans l’affaire pénale qui pourraient être utilisées contre le gouvernement dans l’affaire civile de la famille.

Le commissaire-priseur Bob Sheehan attrape une tasse de poterie, en forme de rat, qui faisait partie des objets appartenant à Bulger et Catherine Greig qui ont été vendus aux enchères en juin 2016 à Boston. Le produit a été réparti entre les familles des victimes de Bulger. (Charles Krupa/Associated Press)

“Ils se protègent simplement comme ils l’ont toujours fait”, a déclaré Brennan. “Il ne pouvait y avoir aucune enquête en cours qui ait pris autant de temps.”

Les trois hommes ont été placés à l’isolement tout au long de l’enquête, ont déclaré des membres de la famille au Boston Globe. La mère de McKinnon a déclaré au journal que son fils, qui était le compagnon de cellule de Geas au moment du meurtre de Bulger, lui avait dit qu’il ne savait rien du meurtre.

Daniel Kelly, un avocat de Geas, a déclaré jeudi que les accusations n’étaient pas une surprise, mais ne justifiaient pas le placement continu de son client en isolement cellulaire. Il n’était pas immédiatement clair si McKinnon et DeCologero avaient des avocats pour commenter en leur nom.

DeCologero faisait partie d’un gang du crime organisé dirigé par son oncle sur la côte nord du Massachusetts appelé «DeCologero Crew».

Après plus de 16 ans de fuite et avec une récompense de 2 millions de dollars américains sur la tête, Bulger, montré sur une photo non datée publiée par le FBI en 1998, a été capturé à 81 ans à Santa Monica, en Californie, où il vivait. avec Greig. (FBI/Fichier/Associated Press)

Il a été reconnu coupable d’avoir acheté de l’héroïne utilisée pour tenter de tuer une adolescente que son oncle voulait tuer parce qu’il craignait qu’elle ne trahisse l’équipage à la police. L’héroïne ne l’a pas tuée, alors un autre homme lui a cassé le cou, l’a démembrée et a enterré sa dépouille dans les bois, selon les archives judiciaires.

Geas était un proche associé de la mafia et a agi en tant qu’exécuteur, mais n’était pas un membre officiel “fait” parce qu’il est grec, pas italien.

A fui Boston après une dénonciation

Geas et son frère ont été condamnés à la prison à vie en 2011 pour leur rôle dans plusieurs crimes violents, dont le meurtre en 2003 d’Adolfo “Big Al” Bruno, un chef de famille du crime génois à Springfield, Mass. Un autre gangster a ordonné le meurtre de Bruno parce qu’il était bouleversé, il avait parlé au FBI, ont déclaré les procureurs.

Bulger a fui Boston à la fin de 1994 après que son responsable du FBI, John Connolly Jr., l’ait averti qu’il était sur le point d’être inculpé.

Après plus de 16 ans de fuite et avec une récompense de 2 millions de dollars sur la tête, il a été capturé à 81 ans à Santa Monica, en Californie, où il vivait dans un appartement à loyer contrôlé près de la plage avec sa petite amie de longue date. , Catherine Greig.

Bulger est photographié avec sa petite amie Catherine Grieg sur cette photo non datée fournie au tribunal comme preuve par l’équipe de défense de Bulger le 31 juillet 2013 et diffusée aux médias par le bureau du procureur américain du Massachusetts. (Bureau du procureur américain du Massachusetts/Handout/Reuters)

Son transfert à Hazelton a été motivé par des problèmes disciplinaires, a déclaré un responsable de l’application des lois fédérales, qui a insisté sur l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à divulguer des détails. En février 2018, Bulger a menacé une surveillante adjointe de la prison de Floride, lui disant que “le jour du jugement approche”.

Un responsable du syndicat des travailleurs pénitentiaires a déclaré à l’AP cette année-là qu’envoyer Bulger dans le pénitencier fédéral en difficulté qui abritait d’autres gangsters de la Nouvelle-Angleterre équivalait à lui infliger une “condamnation à mort”.

Mais Bulger n’a jamais admis avoir travaillé pour le FBI. Des documents judiciaires rendus publics dans l’affaire civile intentée par sa famille ont montré qu’il avait été interrogé par le personnel après son arrivée à Hazelton pour savoir s’il y avait des raisons pour lesquelles il devrait être tenu à l’écart de la population générale. Un formulaire de sélection d’admission signé par Bulger a déclaré qu’il avait répondu “non” à la question “avez-vous aidé les agents des forces de l’ordre de quelque manière que ce soit?”