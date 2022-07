3 accusé d’avoir volé les notes manuscrites de Don Henley des Eagles après que la légende du rock lui-même se soit impliquée: DA

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Trois personnes à New York ont ​​​​été accusées de posséder les notes manuscrites et les paroles de chansons de la légende du rock Don Henley, dont le célèbre “Hotel California” – et même d’avoir tenté pendant des années d’empêcher Henley de retrouver ses documents après que le membre du groupe Eagles lui-même se soit impliqué , ont annoncé mardi des responsables.

Glenn Horowitz, 66 ans, Edward Kosinski, 59 ans, et Craig Inciardi, 58 ans, ont été inculpés de complot impliquant leur possession d’environ 100 pages des notes et des paroles du Rock and Roll Hall of Famer des chansons du célèbre album “Hotel California” des Eagles. , a déclaré le bureau du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, dans un communiqué de presse mardi. La propriété volée aurait inclus les paroles des chansons “Life in the Fast Lane” et “New Kid in Town”, ainsi que du hit de six minutes et demie, “Hotel California”.

Ces paroles manuscrites font partie intégrante de l’héritage que Don Henley a créé au cours de sa carrière de plus de 50 ans. — Irving Azoff, gérant de Don Henley

Les documents volés ont été collectivement évalués à plus d’un million de dollars.

Les suspects ont chacun été inculpés d’un chef de complot au quatrième degré. Horowitz a également été accusé de tentative de possession criminelle de biens volés et d’entrave aux poursuites. Inciardi et Kosinski ont également été accusés de possession criminelle de biens volés, a indiqué le bureau de Bragg.

Irving Azoff, le manager de Henley, a écrit dans une déclaration à Fox News Digital que lui et Henley étaient reconnaissants envers Bragg et son bureau, et “ont confiance que justice sera rendue”.

“Cette action expose la vérité sur les ventes de souvenirs musicaux d’objets volés très personnels cachés derrière une façade de légitimité. Personne n’a le droit de vendre des biens obtenus illégalement ou de profiter du vol pur et simple de morceaux irremplaçables de l’histoire musicale”, a écrit Azoff. “Ces paroles manuscrites font partie intégrante de l’héritage que Don Henley a créé au cours de sa carrière de plus de 50 ans. Nous attendons avec impatience le retour de la propriété de Don, pour que lui et sa famille puissent en profiter et la préserver pour la postérité.”

Pendant ce temps, dans une déclaration conjointe fournie à Fox News Digital, les avocats du trio ont déclaré que les hommes “sont innocents”.

“Le bureau du procureur allègue la criminalité là où il n’y en a pas et ternit injustement la réputation de professionnels très respectés”, indique le communiqué. “Nous combattrons vigoureusement ces accusations injustifiées.”

Selon Bragg, le trio “a tenté de conserver et de vendre ces manuscrits uniques et précieux, tout en sachant qu’ils n’avaient pas le droit de le faire”.

“Ils ont inventé des histoires sur l’origine des documents et leur droit de les posséder pour en tirer un profit”, a poursuivi le procureur.

Les célèbres notes et partitions de Henley auraient été volées à la fin des années 70 par un auteur qui écrivait sur le groupe. L’auteur aurait ensuite vendu les missives à Horowitz, qui est décrit comme “un marchand de livres rares”, en 2005, a indiqué le bureau.

Horowitz aurait ensuite vendu le livre à Inciardi et Kosinki. Mais quand Henley lui-même a eu vent des prétendus efforts d’Inciardi et de Kosinski pour “vendre des parties des manuscrits”, il a déposé des rapports de police, a informé le couple que les objets avaient été volés et a exigé qu’il les récupère.

“Plutôt que de faire le moindre effort pour s’assurer qu’ils en avaient réellement la propriété légitime, les accusés ont réagi en s’engageant dans une campagne de plusieurs années pour empêcher Henley de récupérer les manuscrits”, a déclaré le bureau.

Le couple serait même allé jusqu’à essayer de fabriquer des détails sur l’origine des documents, puis d’utiliser ces faux détails “pour contraindre Don Henley à racheter sa propriété volée”. Pendant ce temps, ils ont simultanément essayé de vendre les manuscrits par l’intermédiaire de grandes maisons de vente aux enchères, a indiqué le bureau.

Horowitz aurait également tenté d’exploiter la mort du membre fondateur du groupe Glenn Frey en affirmant que les documents volés provenaient de Frey.

“[Frey] hélas, est mort et l’identifier comme la source ferait disparaître cela une fois pour toutes”, aurait-il écrit dans un e-mail.