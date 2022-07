3 abattus à Iowa Park; Le suspect s’est suicidé, selon la police

MAQUOKETA, Iowa – Trois membres de la famille ont été retrouvés abattus vendredi matin dans un terrain de camping du parc d’État de Maquoketa Caves dans l’Iowa et le suspect des meurtres, un homme de 23 ans, a été retrouvé à environ un mile de là avec un auto- blessé par balle, selon les autorités.

Le ministère de la Sécurité publique de l’Iowa a identifié l’homme comme étant Anthony Orlando Sherwin et a déclaré qu’il pensait qu’il venait du Nebraska. Le département a déclaré qu’il n’y avait plus de menace pour le public et que le parc serait fermé jusqu’à nouvel ordre.

Mike Krapfl, un agent spécial de la division des enquêtes criminelles du département, a déclaré que M. Sherwin ne restait pas avec les victimes. Mitch Mortvedt, directeur adjoint de la division, a déclaré que les enquêteurs ne croyaient pas qu’il y avait une relation entre les victimes et M. Sherwin.