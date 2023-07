3 400 autres patients de l’Île-du-Prince-Édouard perdent leurs soins primaires, le médecin de famille disant qu’il est «épuisé»

Un médecin de famille de l’Île-du-Prince-Édouard qui a réduit sa pratique de 13 ans plus tôt ce mois-ci a maintenant décidé de la fermer complètement.

Le Dr Paul Corney a déclaré dans une lettre à ses 3 400 patients restants qu’il « mettra fin » à sa pratique à Charlottetown avant de la fermer le 15 septembre 2023.

« Pour l’instant, il n’y a pas de médecin ou d’infirmière praticienne en place pour prendre en charge vos soins. Santé Î.-P.-É. travaille dur pour trouver des solutions à cela », a-t-il écrit.

Pour le moment, a-t-il dit, ses patients pourront s’inscrire aux soins en ligne gratuits de Maple, le service de santé virtuel que la province offre à ceux qui n’ont pas de fournisseur de soins primaires.

« J’ai tout investi dans cette pratique médicale au cours des 13 dernières années, et j’ai essayé toutes les voies considérables au cours de la dernière année pour éviter mon départ », a écrit Corney. « J’ai essayé de recruter des infirmières praticiennes, d’autres médecins et même des assistants médicaux, mais il n’y a aucune aide disponible. »

Un avis affiché devant le bureau du Dr Paul Corney début juin indiquait que «de nouvelles pressions sur le système de santé» et un «manque de ressources nécessaires pour faire progresser les soins aux patients» le poussaient à réduire sa pratique. (Steve Bruce/CBC)

Corney a déclaré que les patients devraient continuer à prendre et à respecter les rendez-vous programmés avec les infirmières diabétiques, les diététistes, les infirmières praticiennes prénatales et les thérapeutes en santé mentale alliés à sa pratique jusqu’au 15 septembre.

Mais il a ajouté que les patients de ces personnes « seront transférés vers les services équivalents appropriés de Santé Î.-P.-É. au cours des trois prochains mois ».

Corney a déclaré qu’il utiliserait lui-même les trois prochains mois « pour se concentrer sur les cas de patients que je gère déjà activement » et qu’il n’accepterait aucun nouveau rendez-vous.

12 nouveaux médecins à l’Î.-P.-É. jusqu’à présent cette année

Depuis sa dernière mise à jour, le 6 juin, le registre des patients détenait les noms de 30 571 résidents de l’Î.-P.-É. sans fournisseur de soins primaires.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré jeudi à CBC News qu’avec le départ de Corney, 12 médecins ont cessé de servir les insulaires jusqu’à présent cette année, et 12 autres ont soit commencé à travailler, soit signé pour commencer. Ces chiffres incluent tous les types de médecins, pas seulement les médecins de famille.

« Cependant, nous savons qu’un médecin ne remplace généralement pas complètement un médecin existant en raison du nombre de patients qu’il prend en charge », a écrit le porte-parole.

La lettre de Corney à ses patients était franche sur les raisons de son départ.

« La pratique de la médecine était difficile avant la COVID-19, mais maintenant c’est bien pire. Je sais que Santé Î.-P.-É. fait de son mieux, mais ils travaillent avec des ressources limitées (le plus gros déficit étant les ressources humaines) », a-t-il écrit. « Malheureusement, de nombreux médecins, infirmières et personnel de soutien médical ont récemment quitté les soins de santé, et mon nom fera partie de cette liste croissante.

J’ai essayé de ralentir, mais les besoins de mes patients ne ralentissent pas, donc le résultat est encore plus de stress… Je suis épuisé. — Lettre du Dr Paul Corney

« Malgré la gestion de près de 3 400 patients, je me suis efforcé d’être l’un des médecins de famille les plus accessibles de l’Î.-P.-É. Ce dévouement s’accompagne d’importants coûts personnels physiques et mentaux.

« Au cours de la dernière année, j’ai tenté de ralentir, mais les besoins de mes patients ne ralentissent pas, donc le résultat est encore plus de stress sur mon temps disponible réduit. Je suis épuisé et je dois m’éloigner de la médecine familiale…

« Ce fut pour moi un honneur et un privilège de faire partie de votre vie médicale. »