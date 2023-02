3 397,32 crores de roupies ! Indian Sports reçoit la plus haute allocation jamais enregistrée dans le budget 2023

Le ministre indien des Finances Nirmala Sitharaman a dévoilé mercredi le budget pour l’exercice 2023-24 au parlement et le secteur du sport devrait recevoir sa plus haute allocation jamais réalisée d’une somme colossale de roupies Rs 3 397,32 crores.

Le pic de l’allocation représente une augmentation de plus de 700 crores de roupies par rapport à l’exercice précédent.

Sports Authority of India, qui s’occupe d’organiser des camps nationaux pour les athlètes, de fournir des infrastructures et des équipements aux athlètes, de nommer des entraîneurs et d’entretenir des infrastructures sportives, entre autres, devrait recevoir Rs 785,52 crore dans l’année tandis que Khelo Indian a reçu Rs 1045 crores, le plus pour toute entité indienne dans le délai stipulé.

La Fédération nationale des sports recevra Rs 325 crore, car le National Service Scheme recevra également le même budget.

Des roupies 15 crores seront émises pour le développement national du sport au cours de la période 2023-2024.

Le budget de cette année a également alloué 13 crores de roupies au Centre national des sciences et de la recherche sportives, citant l’importance et la pertinence de l’avancement des sciences du sport ces derniers temps.

L’Agence nationale antidopage, NADA, recevra Rs 21,73 crores, tandis que le National Drug Testing Lab, NDTL, qui effectue les tests, devrait recevoir Rs 19,5 crores.

Alors que les Jeux asiatiques de 2023 approchent à grands pas et que les Jeux olympiques de Paris se profilent à l’horizon, le gouvernement estime que l’injection de fonds supplémentaires dans le secteur renforcerait les chances de l’Inde de briller sur la scène internationale.

L’Inde a connu une bonne sortie aux Jeux du Commonwealth en 2022. Le pays a terminé l’événement multisports à Birmingham avec un total de 61 médailles, dont 22 en or, 16 en argent et 23 en bronze.

Le programme du pays pour le développement du sport, Khelo India, a reçu une réponse formidable au fil des ans et a aidé à dénicher certains des meilleurs talents bruts présents dans divers sports en Inde.

(Avec les entrées de PTI)

