3-22 juillet – Section locale de Shaw

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du bureau du shérif du comté de Kane. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Une résidente du bock 45W300 de John Street, Big Rock, a rapporté le 22 juillet qu’elle avait été victime d’une escroquerie de 494 $ par quelqu’un envoyant un message d’Apple indiquant qu’il y avait un problème avec son ordinateur. Elle a appelé le numéro fourni et a parlé à quelqu’un qui a dit qu’il faisait partie du support informatique d’Apple. Elle a fourni la plupart de ses informations personnelles ainsi que 494 $ de sa carte de débit. Elle a réalisé qu’il s’agissait d’une arnaque et a gelé ses comptes et l’a signalé à la police, indique le rapport.

• Une voiturette de golf électrique Yamaha blanche d’une valeur de 7 000 $ a été signalée volée le 19 juillet au terrain de golf de Mill Creek, 39W525 Herrington Drive, canton de Blackberry.

• Une porte de toilettes en métal a été signalée endommagée le 19 juillet au Centre communautaire de Kaneville, 2S101 Harter Road, Kaneville. Le coût de remplacement de la porte a été estimé à 500 $, indique le rapport.

• John A. Rodriguez, 19 ans, du pâté de maisons 300 d’Audubon Road, Streamwood, a été inculpé le 3 juillet d’intrusion criminelle dans la propriété du pâté de maisons 16N500 de Powers Road, Gilberts, après avoir reçu un avis. Des députés ont été appelés à l’adresse peu avant 23h30 lorsque le propriétaire a remarqué un homme non identifié sur la propriété tenant une lampe de poche. Rodriguez a déclaré aux députés qu’il avait entendu dire qu’il y avait un avion commercial abandonné sur la propriété, alors il a rampé sous la clôture pour en prendre des photos, selon le rapport.

• Connor W. Peterson, 24 ans, du bock 0-99 de Maple Street, Sugar Grove, a été accusé le 4 juillet de possession de marijuana pour adulte dans un véhicule à l’extérieur de son contenant approuvé et d’utilisation inappropriée de la voie.