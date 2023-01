2nd Test Day 5 Live: Sarfaraz atteint la 4e tonne, le Pakistan se rapproche de la sécurité

Pakistan vs Nouvelle-Zélande 2e Test Day 5 Mises à jour en direct:Sarfaraz Ahmed a marqué son 4e siècle de test alors que le Pakistan se rapproche de la sécurité contre la Nouvelle-Zélande lors du deuxième test en cours à Karachi. Le Pakistan compte six guichets et a besoin de moins de 100 courses pour gagner le match et sceller la série. Les deux joueurs ont aidé les hôtes à faire un retour après avoir perdu cinq guichets contre les Blackcaps, qui ont commencé la dernière journée en beauté en choisissant trois guichets lors de la première session. Les hôtes avaient commencé le jour 5 à 0 pour 2. Ils étaient sous le choc à 80 pour 5 mais Sarfaraz Ahmed et Saud Shakeel ont stabilisé le navire. Plus tôt, la Nouvelle-Zélande a déclaré sa deuxième manche à 277 pour 5 après que Tom Blundell et Michael Bracewell ont brisé 74 points chacun. Après la fin des premières manches des deux équipes, la Nouvelle-Zélande (449) avait pris une avance de 41 points. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT)

Voici les mises à jour en direct du jour 5 du 2e test entre le Pakistan et la Nouvelle-Zélande depuis le stade national de Karachi