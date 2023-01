2nd T20I Live: Mendis donne un bon départ à SL alors que les India Pacers luttent

Inde vs Sri Lanka en direct, 2e match T20I :Kusal Mendis a donné un bon départ au Sri Lanka et tout a commencé avec Arshdeep Singh qui a donné 19 points au 2e, après avoir lancé trois balles sans balle au trot. Plus tôt, Hardik Pandya a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer au bowling et de mener de l’avant avec un premier coup précis. Rahul Tripathi a remplacé Sanju Samson, blessé, dans le onze indien et fait ses débuts. Une victoire dans ce match donnera à l’Inde une avance inattaquable de 2-0 dans la série, après avoir remporté le premier match par une mince marge de 2 points. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT)