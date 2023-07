2nd ODI: Shai Hope guide les Antilles vers une victoire en série sur l’Inde

IND vs WI, 2e ODI Faits saillants : Shai Hope a mené avec une invincibilité de 63 alors que les Antilles ont battu l’Inde par six guichets lors du deuxième ODI à la Barbade samedi. Poursuivant 182, les hôtes étaient 91 pour 4 à un moment donné, mais Hope a aidé l’équipe à gagner le match à partir de là. Shardul Thakur a pris trois guichets et Kuldeep Yadav en a choisi un mais n’a pas réussi à empêcher les Antilles d’une victoire de niveau en série. Plus tôt, Romario Shepherd et Gudakesh Motie ont choisi trois guichets chacun alors que les Antilles ont regroupé l’Inde pour 181 courses. Ishan Kishan a marqué 55 tandis que Shubman Gill en a marqué 34. Le skipper des Antilles Shai Hope a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer contre l’Inde dirigée par Hardik Pandya. (Fiche d’évaluation)

Voici les faits saillants du 2e match ODI entre l’Inde et les Antilles de Bridgetown :