2nd ODI Live: Kohli part, mais l’Inde se rapproche de la victoire contre la Nouvelle-Zélande

IND vs NZ, 2e mises à jour en direct ODI: Rohit Sharma est parti pour 51 runs et Virat Kohli a été licencié pour 11 mais l’Inde se rapproche d’une victoire contre la Nouvelle-Zélande. Shubman Gill a été rejoint par Virat Kohli au milieu. Plus tôt, Mohammed Shami a pris trois guichets, Hardik Pandya et Washington Sundar en ont scalpé deux tandis que Mohammed Siraj, Shardul Thakur et Kuldeep Yadav en ont réclamé un chacun alors que l’Inde éliminait la Nouvelle-Zélande pour 108 courses. Le skipper indien Rohit Sharma avait remporté le tirage au sort et avait choisi de jouer contre la Nouvelle-Zélande lors du deuxième ODI en cours au Shaheed Veer Narayan Singh Cricket Stadium de Raipur. Après avoir enregistré une courte victoire de 12 points lors du premier match de la série, Team India cherche maintenant à prendre une avance inattaquable de 2-0. D’autre part, la Nouvelle-Zélande a besoin d’une victoire pour rester en vie dans la série. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT)

Inde: Rohit Sharma (capt.), Shubman Gill, Virat Kohli, Ishan Kishan (wk), Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Washington Sundar, Shardul Thakur, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Mohammed Siraj

Nouvelle-Zélande: Finn Allen, Devon Conway, Henry Nicholls, Daryl Mitchell, Tom Latham (capt. & wk), Glenn Phillips, Michael Bracewell, Mitchell Santner, Henry Shipley, Blair Tickner, Lockie Ferguson

Voici les mises à jour des scores en direct du 2e match ODI entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande directement depuis le stade de cricket Shaheed Veer Narayan Singh