Voici ce qui se passe dimanche avec la pandémie de coronavirus aux États-Unis:

TROIS CHOSES À SAVOIR AUJOURD’HUI

– Les premières expéditions du deuxième vaccin COVID-19 autorisé aux États-Unis ont quitté dimanche un centre de distribution de la région de Memphis. On s’attend à ce que les injections désespérément nécessaires soient données à partir de lundi, trois jours seulement après que la Food and Drug Administration ait autorisé leur déploiement d’urgence. Presque tous les coups de feu iront aux travailleurs de la santé et aux résidents des foyers de soins de longue durée.

– L’Associated Press rapporte que le Dr Deborah Birx, coordinatrice de la réponse au coronavirus de la Maison Blanche, s’est rendue dans l’une de ses propriétés de vacances sur une île du Delaware le lendemain de Thanksgiving, accompagnée de trois générations de sa famille de deux ménages. Birx elle-même avait exhorté les Américains à «être vigilants» et à limiter les célébrations à «votre foyer immédiat» peu avant le week-end de vacances.

– Les services de santé nationaux et locaux demandent aux gens d’adopter une approche de bricolage pour la recherche des contacts, car un nombre croissant d’infections a submergé les agences. Faire en sorte que les gens effectuent leur propre recherche des contacts n’est pas idéal, mais c’est probablement le moyen le plus efficace d’atteindre les personnes qui peuvent être à risque, selon les experts de la santé.

LES CHIFFRES: La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux décès quotidiens aux États-Unis est passée au cours des deux dernières semaines de 2150 le 5 décembre à 2608 samedi, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

NOMBRE DE MORT: Le nombre de morts aux États-Unis est passé à plus de 316 000, dépassant la population de Cincinnati.

CITATION: «La mort de Ron peut sembler à des étrangers comme une si petite affaire», a déclaré JoAnn Yukimura, ancien maire de Kauai, à Hawaï, à propos du seul décès par COVID-19 de l’île à ce jour, un ancien chauffeur de tournée nommé Ron Clark. Mais la mort de Clark «nous a frappés durement parce que nous, sur Kauai, ne nous sommes pas habitués à la mort et à la maladie – et nous ne voulons plus jamais arriver ainsi.

ICYMI: Les petites entreprises craignent que des poursuites judiciaires liées au COVID-19 ne les entraînent, car plus de 6000 plaintes liées au coronavirus ont été déposées à travers le pays.

À L’HORIZON: Un programme fédéral de secours en cas de pandémie totalisant près de 1 billion de dollars est enfin sur le point d’être adopté alors que les législateurs définissent les derniers détails. La Chambre devrait voter lundi sur le projet de loi, qui, selon les législateurs et les assistants, comprendrait 600 dollars de paiements de relance directs à la plupart des Américains.

